Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo sous le charme d' Olivia Yacé

Le phénomène Olivia Yacé a fini par gagner le cœur de Simone Ehivet. Dans une publication relayée sur sa page Facebook, l'ancienne première dame a clairement apporté son soutien à Miss Côte d'Ivoire 2021, en lice pour la finale du concours miss monde 2021 qui aura lieu à Porto Rico dans 3 mois.

Miss World 2021 - Simone Gbagbo: « Je me permets de rêver que Miss Olivia Yacé nous revienne avec la couronne mondiale»

Le report pour 90 jours de la finale de Miss Monde 2021 n'entrave en rien l'élan de solidarité dont bénéficie la reine de beauté ivoirienne, Olivia Yacé, représentante de la Côte d'Ivoire à ce concours mondial de beauté.

Après les deux ex-chefs d'État ivoirien, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, la ravissante miss Côte d'Ivoire 2021 vient également de bénéficier publiquement du soutien de l'ancienne Première dame Simone Ehivet.

Dans son mot d'encouragement, l'ancienne députée d' Abobo dit suivre avec intérêt le parcours de la famille du maire Jean-Marc Yacé. « Je suis avec beaucoup d’intérêt le parcours d’Olivia Yacé, notre représentante au concours de beauté miss monde. Ella a, avant même la fin des épreuves, déjà su élever si haut l’étendard de notre pays, que je voudrais à l’image de plusieurs de nos compatriotes, lui exprimer ma fierté. Je me permets même de rêver qu’elle nous revienne avec la couronne mondiale, lorsque la compétition sera reprogrammée par le comité d’organisation », a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux ce vendredi 17 décembre 2021.

Et d’ajouter : « nous pouvons de la sorte, comme elle, démontrer dans chaque domaine, que nous sommes capables d’excellence. Puissions-nous tous, continuer de la porter dans nos cœurs, et l’accompagner de nos prières. Olivia nous t’aimons tous, et te souhaitons bonne chance ».

Initialement prévue dans la soirée du jeudi 16 décembre 2021, la finale de miss monde a été reportée à une date ultérieure pour des raisons sanitaires après que certaines candidates ont été testées positives à la COVID-19.