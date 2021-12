Olivia Yacé parle après le report de la finale de Miss monde 2021

La belle Olivia Yacé a enfin brisé le silence après le report de la finale du Concours Miss monde 2021. Ce qu'elle a dit.

Olivia Yacé: ''J’ai apprécié chacun de ces moments passés en compagnie de mes sœurs du monde''

La finale du concours Miss Monde 2021 qui devait se tenir dans la soirée du jeudi 19 décembre 2021 à Porto Rico, a été reportée. Une décision prise après que plusieurs reines de beauté dont la belle Olivia Yacé, sacré Miss Côte d'Ivoire 2021, ont été testées positives à la Covid- 19.

'' Miss Monde 2021 reporte temporairement la finale de la diffusion mondiale à Porto Rico en raison de l'intérêt pour la santé et la sécurité des concurrents, du personnel, de l'équipage et du grand public. La finale sera reprogrammée au Porto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot dans les 90 prochains jours. Après avoir rencontré les virologues et les experts médicaux embauchés pour superviser l'événement Miss Monde 2021 et discuté avec le département de la santé de Porto Rico, les organisateurs de l'événement ont décidé de reporter la finale mondialement diffusée au Porto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot dans les 90 prochains jours'', a informé le comité Miss Monde.

Une décision qui a déçu de nombreux ivoiriens convaincus que la belle Olivia Yacé serait élue Miss Monde 2021. De son côté, Olivia Yacé dit avoir apprécié cette aventure et espère revenir en pleine forme lors de la finale.

'' J’ai apprécié chacun de ces moments passés en compagnie de mes sœurs du monde. Il est maintenant temps de se dire aurevoir mais ce n’est que partie remise car nous nous retrouverons très bientôt par la grâce de Dieu. Je vous souhaite à toutes de très belles fêtes de fin d’année et à très vite'', a-t-elle posté sur sa page Facebook.