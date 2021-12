Distinction : L' UNACOOPEC-CI rafle le prix de la meilleure microfinance

L' Union des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire (UNACOOPEC-CI) a été consacrée pour la seconde année consécutive meilleure microfinance, samedi 11 décembre 2021 lors de la 3e édition des « Awards des entreprises ».

"Awards des entreprises" : L' UNACOOPEC-CI distinguée meilleure microfinance de l' année

En Côte d'Ivoire, l' Union des coopératives d'épargne et de crédit a raflé pour la deuxième année consécutive le prix de la meilleure microfinance. Le prix a été réceptionné par Kouao Tola Séraphin, directeur du Crédit, représentant Issiaka Savané, administrateur provisoire de l' UNACOOPEC-CI.

La cérémonie a eu lieu samedi 11 décembre 2021 à Abidjan, au Complexe hôtelier le Radisson Blu, en présence de Gondo Diomandé , chef de cabinet du ministre de l’Économie et des Finances, président de la 3e édition des « Awards des entreprises ».

Initiée par une structure de communication, l'évènement vise à promouvoir l’excellence, mais également à célébrer les personnalités et les entreprises qui ont accompagné et soutenu efficacement le gouvernement dans sa politique de développement économique et social.

L'entreprise leader de la microfinance en Côte d'Ivoire, faut-il le souligner ,a été récompensée pour sa contribution à l'inclusion financière. Le réseau COOPEC compte plus de 136 points de services répartis sur toute l'étendue du territoire national, plus d'un million de bénéficiaires ou usagers et plus de 1 500 salariés. L'UNACOOPEC-CI reste à ce jour la seule microfinance ivoirienne détenant une reconnaissance internationale pour la qualité des produits et services mis à la disposition des sociétaires à travers la certification ISO 9001 version 2015.

Depuis sa création, la microfinance a injecté dans l’économie ivoirienne plus de 1 800 milliards de F CFA au titre du financement des activités génératrices de revenus. Pour rappel plusieurs personnalités, notamment le commissaire du gouvernement, Ange Bernard Kessi et des directeurs généraux d’entreprises publiques et privées d’ici et d’autres pays tels le Mali , le Burkina Faso, la France, l’Inde, ont pris par à la cérémonie de distinction des "Awards des entreprises".