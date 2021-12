Médias: Un prix pour récompenser les Meilleurs journalistes scientifiques, créé

Le président de l’association Médias pour la science et le développement(MSD), Traoré Mamadou, a procédé, le jeudi 16 décembre 2021, à Grand Bassam, au lancement du "Prix du Meilleur journaliste scientifique pour la promotion de la santé".

Des acteurs de la communauté scientifique et des médias bientôt honorés

L’annonce a été faite lors d’un atelier de renforcement des capacités d’une trentaine de journalistes sur la vaccination contre la covid-19. « Ce concours doté du "Grand Prix MSD" vise à honorer un journalisme scientifique de qualité dans le traitement des sujets liés à la santé », a expliqué le rédacteur en chef de la rédaction centrale de l’AIP.

Notons que l’atelier initié par MSD a bénéficié du soutien technique et financier du programme Breakthrough Action de l’université John Hopkin, financé par l’USAID. Des acteurs de la communauté scientifique et des medias, selon lui, seront dorénavant honorés pour leur implication dans la promotion et la vulgarisation de la science et de la santé à travers des prix honorifiques.

« Pour l’édition 2021 qui se déroulera en 2022, un Prix spécial et des Prix honorifiques seront distribués. Ce concours est ouvert à tous les journalistes et professionnels exerçant en Côte d’Ivoire. Les candidatures sont ouvertes et les postulants sont invités à soumettre 02 articles ou productions publiées ou diffusés entre le 1er janvier et le 30 mars 2022, dans les catégories télé, radio, presse et web », a précisé Traoré Mamadou.

« Encourager les actions et initiatives qui contribuent à la promotion de la santé dans divers domaines notamment, la recherche scientifique, la technologie et l’innovation », dira l’initiateur. Créée en 2019, l’association MSD a pour mission de rapprocher les acteurs de la communauté scientifique et les journalistes. Aussi, attend-elle faire la promotion de l’information d’intérêt scientifique dans les médias tout valorisant les résultats des recherches en Côte d’Ivoire.

Tizié TO Bi

Correspondant régional