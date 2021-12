Sénat : La ministre Kaba Nialé défend le PND 2021-2025 avec brio

Kaba Nialé était, vendredi 17 décembre 2021, devant le sénat ivoirien à Yamoussoukro. Devant les vénérables sénateurs de la Commission des Affaires Economiques et Financières du Sénat, la ministre du Plan et du Développement a présenté le projet de loi portant Plan National de développement (PND) 2021-2025.

Plan National de Développement 2021-2025 : KABA Nialé obtient le quitus des sénateurs

Ce PND 2021-2025 s’inscrit dans la vision de développement portée par Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, dans son programme « Une Côte d’Ivoire Solidaire », a affirmé Nialé Kaba.

Dans son propos liminaire, la ministre a remercié le Premier Ministre Patrick ACHI, Chef de Gouvernement dont le leadership a permis l’élaboration de la « Stratégie Côte d’Ivoire 2030 » sur laquelle s’aligne le PND 2021-2025.

L’adoption du PND 2021-2025 à l’unanimité par les deux chambres du Parlement traduit l’adhésion du peuple à l’œuvre commune de développement et de construction d’une société moderne, a martelé l'émissaire du gouvernement ivoirien.

Après une décennie de transformation économique et sociale, la Côte d’Ivoire est aujourd’hui, selon les données et indicateurs, l'une des économies les plus dynamiques en Afrique et dans le monde.

Ces performances économiques réalisées depuis l’accession de S.E.M Alassane Ouattara à la magistrature suprême, ont permis d’enregistrer un taux de croissance moyen de 8% sur la période 2012-2019 et d’améliorer considérablement le bien-être des populations.

En outre, malgré l’impact de la COVID-19, l’économie a été fortement résiliente, avec un taux de croissance de 2% en 2020 contre une contraction de 1,9% à l’échelle continentale. Cette résilience de l’économie et les réformes initiées par le Gouvernement offrent de bonnes perspectives, notamment un taux de croissance de 6,5% prévu en 2021 et un taux de croissance moyen projeté à 7% sur la période 2022-2025.

Le gouvernement entend donc se donner les moyens pour la mise en œuvre avec l’organisation prochaine d’un groupe consultatif pour la mobilisation des ressources.