Le PPA-CI veut être la première force politique en Côte d’Ivoire

Le professeur Hubert Oulaye, président exécutif du PPA-CI, et Damana Adia Pickass, secrétaire général, ont eu une séance de travail avec les coordonnateurs de Districts, les Coordonnateurs régionaux, les coordonnateurs adjoints et les cadres de régions.

Politique nationale : Plusieurs missions du PPA-CI, annoncées sur le terrain politique

Le parti des peuples africains (PPA-CI) de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, se prépare à envahir le terrain politique. Samedi 18 décembre à Abidjan, le président exécutif du parti, l'ex-ministre Hubert Oulaye, et Damana Adia Pickass, le sécrétaire général, ont échangé avec les responsables généraux du parti.

« Il s'est agi de mettre en mission les délégations qui vont sillonner tout le territoire national à compter de cette date du 18 décembre 2021, jusqu'au 10 janvier 2022. Ces délégations auront la charge de faire connaître le Parti et de favoriser les adhésions au Parti », lit-on dans une note officielle de la formation politique.

Les participants à cette rencontre ont été aussi invités à l'installation des fédérations. Ce processus, selon le parti, débutera après le 10 janvier pour prendre fin le 10 février 2022. " Notre parti, le PPA-CI se veut être la première force politique en Côte d’Ivoire qui porte au mieux les aspirations du peuple ivoirien et partant de l’Afrique. Cela ne sera possible que, par le travail acharné. Et c’est à cela qu’appelle le Président Laurent Gbagbo, Président du Parti", a déclaré Hubert Oulaye.

Les Coordonnateurs sont sortis de cette réunion, mobilisés et prêts à descendre sur le terrain pour promouvoir leur nouvel instrument politique, le PPA-CI. Le parti des peuples africains a été fondé au lendemain de la rupture entre Laurent Gbagbo et son ancien premier ministre Pascal Affi N'guessan.

L'ancien président ivoirien, rentré d'exil le 17 juin dernier, entend postionner son nouveau parti dans la perpective de l''élection présidentielle de 2025.