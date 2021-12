RDC : violents combats entre l'armée régulière et les rebelles de l' ADF

En République démocratique du Congo (RDC), de violents affrontements opposent depuis samedi, les forces loyalistes aux rebelles de l' ADF. Le bilan des affrontements reste pour l'heure inconnu.

RDC : De violents affrontements opposent forces loyalistes et rebelles de l' Adf

De violents combats opposent depuis samedi 18 décembre les FARDC et les rebelles des ADF dans les villages de Sokotano et Ndalya, dans le sud du territoire d’Irumu (Ituri). Cinq personnes ont été tuées, dont deux rebelles ADF, et leurs armes récupérées.

Par ailleurs, deux otages civils ont été libérés. Depuis le 30 novembre dernier, les armées de la RDC et de l’Ouganda mènent des opérations conjointes dans la province voisine du Nord-Kivu pour neutraliser la rébellion des ADF, accusée de pires atrocités sur les civils dans cette partie du territoire congolais.

Fin novembre dernier, l’armée ougandaise a mené des frappes aériennes et d'artillerie depuis son territoire sur des positions des rebelles ADF à Beni, lançant une opération conjointe avec les FARDC, visant ce groupe armé responsable de tueries et de graves violations des droits de l’homme dans l’Est de la RDC.

La République démocratique du Congo, faut-il le rappeler, a autorisé l'armée ougandaise à traverser la frontière pour combattre les rebelles du groupe Forces démocratiques alliées (ADF). L'état de siège instauré par le gouvernement central de Kinshasa, visant à retablir la sécurité dans les provinces de l' est et du nord-kivu, peine à donner les résultas escomptés.

Depuis avril 2019, certaines de leurs attaques sont revendiquées par l'organisation État islamique qui désigne le groupe comme sa "Province d'Afrique centrale". En mars 2021, les États-Unis ont placé les ADF parmi les "groupes terroristes" affiliés aux jihadistes de l'EI.