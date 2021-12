Administration des Affaires Maritimes : Célestin Doh Serey met à niveau les agents

Dans le cadre de la mise en place d'une stratégie pour un meilleur déploiement de l’administration Maritime sur toute l’étendue du territoire national ivoirien, le secrétariat d’Etat auprès du ministre des transports en charge des affaires Maritimes piloté par Dr Célestin Doh Serey organise un séminaire du 20 au 22 décembre 2021 à l’hôte Golden Palace de Grand-Bassam.

Déploiement de l’administration Maritime : les hommes de Célestin Doh Serey en conclave à Bassam

Une cinquantaine d'agents issus de toutes les directions des affaires Maritimes et Portuaires et du cabinet du secrétariat d’état aux affaires plancheront durant 3 jours ( du 20 au 22) sur la stratégie à l’échelle nationale avec un maillage complet du littoral et des voies d’eaux intérieures du déploiement de l’administration Maritime.

En effet, conformément à l’article 7 de la loi N*2017-442 du 30 juin 2016 portant Code Maritime, l’autorité Maritime à travers l’Administration des Affaires Maritimes est chargée entre autres, d’appliquer la réglementation sur la sécurité et la sûreté des domaines publics Maritimes, lagunaires et fluvials et de constater les crimes et délits commis en mer et dans les parties navigables des fleuves.

Cette disposition autorise l’Administration maritime à participer au contrôle et à la surveillance des pêches maritimes et lagunaires, à la protection et à la préservation des milieux marins et côtiers ainsi qu’à la gestion des plateformes de forages en ce qui concerne la police, la sécurité, la sûreté et la protection du milieu marin. L’article 8 de ce code précise que l’Administration des affaires maritimes est composée d’un corps d’agents qui constitue un corps paramilitaire de fonctionnaires comprenant les emplois suivants : - Les administrateurs des affaires maritimes et portuaires ;

- Les officiers des affaires maritimes et portuaires ;

- Les contrôleurs des affaires maritimes et portuaires ;

- Les agents de police maritime.

« Ces missions ci-dessus énumérées ne sont pas pleinement exécutées compte tenu notamment du faible niveau de déploiement des agents des affaires maritimes. En effet, depuis sa création en 2004, l’Administration maritime exerce ses missions sur le littoral et en mer, alors que des activités de pêche et de navigations sur les cours d’eau à l’intérieur du pays, méritent la présence de cette administration pour l’exercice des missions régaliennes de l’Etat », fait savoir Célestin Doh Serey.

Avant de poursuivre : « C’est pourquoi, dès notre prise de fonction en avril 2021, nous avons visité toutes les directions administratives des affaires Maritimes à travers le pays pour nous enquérir des conditions de travail des agents en poste. Puis nous avons procédé à un réaménagement de notre administration pour la rendre plus efficace. Aujourd’hui il est question de déployer nos agents partout où nos compétences s’exercent. Ce qui sera une réponse à l’application des réformes effectuées par le gouvernement, assurera la présence de notre administration Maritime sur le territoire national, fera la promotion des agents mis à notre disposition.

A ce niveau il faut rappeler que nous avons actuellement 2002 agents de police maritime au lieu de 910 que prévoit la loi de programmation des forces de sécurité intérieure pour la période 2016-2020. Au regard donc du niveau de déploiement et de l’effectif actuel des agents des affaires maritimes, il s’avère nécessaire de mettre en place une stratégie de déploiement à l’échelle nationale avec un maillage complet du littoral et des voies d’eaux intérieures. Cette stratégie de déploiement doit être accompagnée d’un plan d’équipements et d’infrastructures pour une occupation adéquate des agents et un accomplissement effectif des missions ».

Les temps forts

La matinée du premier jour, lundi 20, sera consacrée aux travaux de validation du tableau de recensement des besoins et des propositions de renforcement des activités de l’Administration Maritime, après proposition des chefs d’Arrondissements Maritimes. Suivra dans l’après midi la cérémonie d’ouverture du séminaire présidée par le secrétaire d’état, Célestin Doh Serey.

Les travaux de validation des propositions de renforcement des activités de l’Administration Maritime se poursuivront mardi 21. Ainsi que les Missions de prospection, l’Estimation du coût et le Plan du déploiement. Enfin, la 3ème journée ( mercredi 22) sera consacrée à la rédaction et lecture du rapport final suivie de la cérémonie de clôture. Un déjeuner vers 12h mettra fin aux travaux du séminaire de déploiement de l’administration Maritime sur le territoire national.

Sercom affaires maritimes.