Guillaume Soro appelle à faire "tomber les murs de la haine"

Guillaume Soro a lancé récemment un message aux dirigeants politiques. Le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires), qui mène un exil depuis le 23 décembre 2019, les a appelés à devenir des artisans de paix tout en faisant "tomber les murs de haine".

Le message de Guillaume Soro aux dirigeants politiques

En profond désaccord avec Alassane Ouattara, Guillaume Soro, condamné à la prison pour "atteinte à la sûreté de l'État", est en exil depuis le 23 décembre 2019. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne avait voulu briguer la magistrature suprême, mais sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel.

Des proches de Guillaume Soro sont actuellement détenus par le pouvoir du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Souleymane Kamagaté Koné dit Soul To Soul, son ancien directeur de protocole, est toujours détenu derrière les barreaux.

Dans un récent tweet, Guillaume Soro a laissé un message à la classe politique ivoirienne. En effet, l'ex-chef rebelle a cru bon d'appeler les dirigeants politiques à la paix. "Pour les dirigeants politiques : qu'ils deviennent des artisans de paix et parviennent à faire tomber les murs de haine et à apaiser les conflits meurtriers qui secouent notre monde", a écrit le président de Générations et peuples solidaires (GPS).

Il faut savoir qu'à sa sortie de prison le 23 juin 2021, Alain Lobognon a pris l'engagement de réconcilier Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Mais l'ancien député de Fresco (sud de la Côte d'Ivoire) a été vivement critiqué par des soroistes, dont Franklin Nyamsi. L'écrivain camerounais a clairement affirmé que l'ex-ministre des Sports a rejoint le RHDP en échange de sa liberté. "Ce n’est pas parce qu’on sort de prison qu’on a le droit d’essayer de mener une organisation politique entière en bateau", avait vivement critiqué le professeur de philosophie dans un tweet.