FIF : Mariam Dao Gabala - Présidents de clubs, le bras de fer s'intensifie

Après avoir boycotté la réunion du Comité de normalisation de la FIF, des présidents de clubs très en colère contre Mariam Dao Gabala. La raison.

FIF : Ça chauffe entre Mariam Dao Gabala et les présidents de clubs

La présidente du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Mariam Dao Gabala, a convié les présidents des clubs ivoiriens à une rencontre d'informations, le samedi 18 décembre 2021, au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody.

Une rencontre au cours de laquelle Madame Dao Gabala a dévoilé que les élections à la présidence de la FIF auront lieu en mars 2022. Elle a également invité les acteurs du football ivoirien à l'union autour des Éléphants de Côte d'Ivoire, qui doivent disputer la CAN 2021 au Cameroun. La présidente du Conor FIF a par ailleurs remis les chèques des droits télé et subventions aux présidents de clubs présents à cette réunion : 10 millions de francs CFA pour l'élite et 6 millions de francs CFA pour la Ligue 2.

Force est cependant de constater que 33 présidents de clubs n'étaient pas présents à cette rencontre. Dans une missive adressée à Madame Mariam Dao Gabala à la veille de la réunion, 15 présidents de clubs qui ont apposé leurs signatures, ont clairement affiché leur intention de ne pas participer à cette réunion, car selon eux, le Conor a échoué dans sa mission qui lui a été confiée par la FIFA. Absents à cette réunion, ces derniers n'ont donc pas reçu leurs chèques.

Ce lundi matin, certains d'entre eux se sont rendus au siège de la FIF pour récupérer leurs chèques, mais ils n'ont pas pu rencontrer la présidente du Conor, qui serait actuellement à Yamoussoukro. S'en est ensuite suivi une grogne sur les réseaux sociaux.

"Si nous n'avons pas nos chèques, nous allons le manifester bruyamment et avec violence. Pourquoi nos chèques peuvent se retrouver dans les bureaux privés de la présidente du CN-FIF ? Croit-elle que la FIF est sa propriété privée ? Si CANAL+ est là et la Parafiscalité est donnée à la FIF, c'est grâce au travail fait par les anciens dirigeants de l'organe de gestion du ballon rond local. Nous n'allons pas tolérer plus longtemps cette attitude méprisante de Gabala. Elle veut la guerre, elle l'aura", a confié un président du club à Martial Gohourou, journaliste pro-Sory Diabaté.