Miss Monde 2021 : La recette d' Olivia Yacé pour arracher la couronne

La reine de la beauté ivoirienne, Olivia Yacé, est déterminée à monter sur le toit du monde à l'issue du concours Miss Monde 2021. La plus belle fille de Côte d'Ivoire a livré un donne déjà la mobilisation pour la finale du concours Miss monde prévue pour les 16 mars 2022 à Porto Rico

Olivia Yacé, déjà prête pour la finale de Miss monde

La finale du concours Miss Monde 2021 qui devait se tenir dans la soirée du jeudi 19 décembre 2021 à Porto Rico a été reportée. Une décision prise après que plusieurs reines de beauté dont la belle Olivia Yacé, sacrée Miss Côte d'Ivoire 2021, ont été testées positives à la Covid- 19.

C'est finalement à la date du 16 mars 2022 que se tiendra la finale de Miss monde. Déjà considérée comme l'un des grands favoris à cette compétition, Olivia Yacé n'entend pas baisser les bras. Bien au contraire, elle appelle le peuple ivoirien à la mobilisation pour la victoire finale au soir du 16 mars prochain.

''Ivoiriens du Nord, Ivoiriens du Sud, Ivoiriens de l'Est, Ivoiriens de l'Ouest, ivoiriens du Centre, Ivoiriens de la diaspora, Amis de la Côte d'Ivoire, d'Afrique et du Monde, suite à cette annonce, il nous incombe, toutes et tous, sans distinction de conviction politique et de confession religieuse, de fédérer nos efforts et nos énergies en vue de la victoire au soir du 16 mars 2022. À cette fin, il est indispensable de désarmer nos esprits, nos coeurs, nos langues et nos plumes de toute pensée, réflexion, attitude, de tout écrit et comportement, toutes choses qui nuiront nos efforts et nous éloigneront de notre objectif commun, la victoire'', a indiqué Olivia Yacé dans un message posté sur sa page Facebook.

''Il est également indispensable de respecter toutes les candidates des autres pays, amis de la Côte d'Ivoire, pour mettre nos énergies et notre savoir-faire au service de notre objectif commun, dans l'union et la discipline, deux valeurs cardinales de la devise de la Côte d'Ivoire. Concernant ma santé, soyez assurés que je me porte bien et que je rentrerai bientôt en Côte d'Ivoire. D'ici au 16 mars prochain, je continuerai avec engagement, détermination et forte de votre amour, de votre sympathie, amitié, affection et de votre élan spontané de solidarité, à assumer pleinement le rôle qui m'incombe afin de mériter votre confiance.'' a-t-elle ajouté

Par ailleurs, la reine de la beauté ivoirienne a adressé ses remerciements à toutes les personnes qui la soutiennent. ''Je saisis cette occasion pour réitérer ma profonde gratitude à S.E.M le Président de la République et à la Première Dame de Côte d'Ivoire, Marraine de Miss Côte d'Ivoire, à Monsieur le Premier Ministre et au gouvernement de Côte d'Ivoire, aux présidents H. K. BÉDIÉ et L. GBAGBO, à Mesdames Henriette K. BÉDIÉ et Simone GBAGBO, aux Responsables politiques ivoiriens, aux Guides religieux, aux leaders d'opinion, à mes parents et à mon Staff, à mes Fan-Clubs, à toutes les pages de Miss, aux ivoiriens ainsi qu'aux amis de la Côte d'Ivoire pour leur soutien et leurs prières. À ces remerciements, j'associe le Comici pour son encadrement et son accompagnement. Ensemble, soudés et en union de prière et avec le COMICI, nous réussirons'', a écrit Olivia Yacé.