Décès de Djénéba Gon : Le MVCI marque sa solidarité à Ouattara

Le Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire (MVCI) de Sékongo Félicien a exprimé sa compassion au président Alassane Ouattara suite au décès de Djénéba Gon Coulibaly, sœur cadette de feu l'ancien Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly.

Le Mouvement pour la promotion des Valeurs nouvelles en Côte d’Ivoire (MVCI) de l'ex-membre de la rébellion des Forces nouvelles n'est pas resté en marge de l'élan de compassion et de solidarité qui prévaut en Côte d'Ivoire depuis l'annonce du décès de Djénéba Gon Coulibaly, épouse Okou, ex-directrice adjointe du Port autonome d'Abidjan.

Dans un communiqué publié dimanche, le parti qui a récemment rompu les amarres avec Guillaume Soro a marqué sa solidarité au président Alassane Ouattara, éprouvé par la disparition de la sœur cadette de feu son illustre et proche collaborateur Amadou Gon Coulibaly. "En ce moment éprouvant, le Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d’Ivoire (MVCI) marque sa solidarité au président de la République Alassane Ouattara et à la famille biologique de la défunte", lit-on dans le communiqué signé de Sékongo Félicien.

L'ex-allié de Générations et peuples solidaires (GPS) de Guillaume Soro a également eu des mots de compassion à l'endroit des ministres Amadou Koné et Amadou Coulibaly, des parents proches de la défunte. Pour rappel, l'ancienne directrice de la communication et du marketing du Port autonome d'Abidjan est décédée le vendredi 17 décembre 2021, à Paris des suites d' une courte maladie.

La levée de corps a eu lieu le mardi 21 décembre2021 à la salle Houphouët-Boigny d' Ivosep Treichville, en présence du président Alassane Ouattara et de son épouse, suivie du transfert de la dépouille le lendemain mercredi à Korhogo ,sa ville natale. L'inhumation a lieu ce jeudi 23 décembre dans la stricte intimité familiale au caveau familial à Soba, après la prière mortuaire.