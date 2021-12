La Fondation N'Dja Norbert et associés vole au secours des veuves

Plusieurs veuves ont retrouvé le sourire, le dimanche 19 décembre dernier, grâce à la Fondation N'Dja Norbert et Associés. Ce qui s'est passé.

La Fondation N'DJA NORBERT ET ASSOCIES comble des veuves

La Fondation N'DJA NORBERT ET ASSOCIES, qui s'est inscrite dans le credo "la charité bien ordonnée commence par les autres", a apporté, dimanche 19 décembre 2021, son soutien à des veuves de la Fédération des Familles pour la Paix Mondiale section Côte d'Ivoire en faisant plusieurs dons composés de vivres et non-vivres.

Représentant, à l'occasion, la direction exécutive de la Fondation N'DJA Norbert et Associés, M. Médard Zadi justifie cette action de bienfaisance comme l'expression du coeur et de l'amour filiale des enfants envers leurs mamans.

Enfin, au nom du fondateur de l'organisation caritative, Zadi et sa délégation ont salué le courage de ces femmes et assuré de leur disponibilité à agir en cas de sollicitation.

La Fondation N'DJA et Associés, faut-il le rappeler, est en partenariat avec quatre autres Fondations de bienfaisance et de charité dans le monde. Cette organisation caritative enregistre, après trois années d'existence, plusieurs activités d'entraide et de dons.

Au titre de l'année 2021, c'est un total d'environ 7 millions de FCFA de donations spéciales et d'assistance qui ont été effectués par la dite fondation. Pour le mois de Décembre 2021, ce sont au total 21 donations qui seront faites à différentes structures et organisations.