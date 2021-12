Titrologie : revue de la presse ivoirienne du lundi 27 décembre 2021

La revue de presse ou la titrologie de ce lundi 27 décembre 2021 est très variée. Plusieurs thèmes ont été abordés dans la presse ivoirienne ce jour.

Plusieurs thèmes abordés dans la titrologie de ce lundi

De nombreux quotidiens ivoiriens ont évoqué un éventuel remaniement au sein du Gouvernement ivoirien. ''Remaniement ministériel annoncé : de nouvelles confidences sur les raisons de la colère de Ouattara. Des ministres en difficulté '', lit-on à la une de Soir Info, quand Le Mandat mentionne à sa page d'ouverture : '' Remaniement ministériel, 6 ministres sur la sellette. Ce que Ouattara leur reproche ''

La question du dialogue politique a également été évoquée dans la titrologie de ce lundi. Ainsi, Le Belier affiche à sa une : '' Après deux reports, vivement le début effectif du dialogue. Les regards tournés vers la Primature''. Pour sa part, Notre Voie barre à sa une : '' Reprise du dialogue politique, voici les propositions du Fpi ''. Quant à L'Essor ivoirien, il pointe à sa une : ''Entrave à la justice, opposition à la limitation d'âge, comment Gbagbo Laurent veut saboter le dialogue politique.''

Plusieurs autres thèmes ont été traités dans la titrologie de ce lundi. ''Politique nationale/Ouattara-Gbagbo, pourquoi le dialogue est rompu'', rapporte le quotidien L'Expression. L'Héritage relaie des propos de la chanteuse Aicha Koné. ''Aicha Koné très en colère, crache ses vérités, le retour de Gbagbo au pays n'est pas le fait de Ouattara et du Rhdp", mentionne ledit journal. Le Jour Plus, pour sa part, barre à sa une : ''Désobéissance civile d'octobre 2020, Bédié et l'ex-CNT ont chaud aujourd'hui.''

Le journal Supersport s'est intéressé au classement des sportifs africains les plus riches. "Avec une fortune de 81 milliards, Eto'o devance Drogba et Yaya", indique le confrère, quand Le Sport affiche à sa page d'accueil : "Clubs invités à la CAN 2021 au Cameroun, le Conor choisit ses amis ''