Noël au Plateau : Jacques Ehouo communie avec les enfants

Les 22 et 23 décembre 2021, l’espace Bristol Square, au Plateau, en bordure du boulevard de la République, a abrité le traditionnel arbre de Noël des enfants de la commune et de ceux des agents municipaux.

Plateau : Le conseil municipal "gâte" les enfants de la commune et ceux des agents municipaux

Ce sont au total plus de 3 500 cadeaux qui ont été distribués aux enfants. Pour cette année ils ont été invités à se rendre à la 3e édition de « Plateau Christmas Week », le marché de Noël de la commune, qui propose un espace aménagé en parc d’attractions pour jouer, chanter, danser avec les clowns, les peluches géantes et autres personnages de dessins animés.

Cette fête a été initiée par le conseil municipal pour sacrifier à la tradition de distribution des cadeaux aux enfants en cette période de l’année. Pour l’honorable Jacques Ehouo, député-maire du Plateau, il était important pour le conseil municipal de réduire la pression des parents en cette période de grand stress, en offrant de nombreux cadeaux à leurs enfants. Ces journées ont été meublées par des prestations d’artistes, des concours, des jeux, le tout sur la musique de la fanfare et de l’orchestre municipal du Plateau.

Piloté par la Direction des services socioculturels et du développement humain (DSSCDH), avec à sa tête Marina Oulaï, cet arbre de Noël a permis aux enfants des agents de la mairie et à ceux résidant au Plateau de "rencontrer" le père Noël, qui leur avait envoyé de nombreux cadeaux. Le comité d’organisation a reçu les félicitations du premier magistrat de la commune pour les nombreuses innovations apportées cette année au nombre desquelles les concours Miss Noël Smart et Mini Voice. La cérémonie a pris fin avec la remise officielle des cadeaux aux enfants par les membres du Conseil Municipal et le père Noël.