Titrologie : "Chérif Ousmane, Vétcho, Zakaria et autres ont gagné"

Titrologie. Les nominations effectuées au sein des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire (FACI) font la Une de l'actualité sociopolitique de ce vendredi 24 décembre 2021.

Titrologie du vendredi 24 décembre 2021 : " Il y a 22 ans, un vaste complot balayait Bédié et le PDCI-RDA du pouvoir"

Plusieurs sujets d'actualité font la Une des journaux ivoiriens de ce vendredi 24 décembre 2021, notamment la promotion de plusieurs officiers de l'ex-rébellion des Forces armées des forces nouvelles au rang de généraux des Forces armées de Côte d'Ivoire. "Vague de nomination, hier : plusieurs soldats promus", informe Le Patriote. Le confrère ajoute que les officiers Hervé Pélikan dit Vétcho et Chérif Ousmane dit Guépard, ex-commandant de zone de l'ex-rébellion ivoirienne, sont passés du grade de colonel-major à celui de général de brigade.

"Chérif, Ousmane Vétcho, Zakaria et autres ont gagné", écrit L' Expression, qui publie la liste complète des nouvelles nominations au sein de la police, des douanes, des Eaux et forêts et de l'armée nationale. La titrologie de ce vendredi 24 décembre, c'est aussi la date commémorative du coup d'État militaire, qui a balayé du pouvoir l'ancien président Henri Konan Bédié. "Il y a 22 ans, le coup d'État instaurait la violence politique", lit-on à la Une de Le Nouveau Réveil.

"Il y a 22 ans, un vaste complot balayait Bédié et le PDCI-RDA du pouvoir", écrit L' Héritage sur le même sujet. Quant à Le Jour plus , quotidien proche du pouvoir Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié est le seul responsable du coup d'État militaire qui a mis fin au pouvoir du PDCI-RDA. Autre sujet d'actualité relayé ce vendredi par la presse ivoirienne, c'est celle concernant la liste des 28 éléphants présélectionnés pour la prochaine Coupe d' Afrique des nations prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février prochain.