Transport : Uber salue le décret de réglementation du secteur du VTC

L’espace Eden, sis à la Riviera, a abrité la deuxième édition du Noël des chauffeurs d’ Uber Côte d’Ivoire. La cérémonie a eu lieu, le dimanche 19 décembre 2021.

Fête de Noël: Uber Côte d’Ivoire communie avec les chauffeurs et propriétaires de taxis.

Un moment de partage, d’ambiance que le géant de la mise en relation dans la mobilité urbaine a organisé le 19 décembre 2021 pour communier avec les chauffeurs et propriétaires de taxi, ses partenaires. « Nous voulons saluer nos chauffeurs et féliciter ceux qui nous ont accompagnés toute l’année. Pour dire merci et leur traduire toute notre reconnaissance, nous avons tenu à organiser à leur intention, cet Arbre de Noël. Nous avons noté une amélioration de la qualité de service. Là-dessus, nos clients sont unanimes à le reconnaître. Il y a un véritable confort avec Uber, et on met en valeur nos chauffeurs et propriétaires », a dit Marjorie Saint Lot, Country manager.

S’agissant du processus de digitalisation de la formation, Saint Lot fait savoir que c'est une priorité pour Uber. « Nous avons digitalisé notre processus de formation. On a des critères pour garder un chauffeur en ligne. Le client est en mesure de lui affecter une note. Cette notation nous permet d’évaluer le niveau de propriété de notre service. Nous avons développé un programme de propriété en parallèle qui valorise les meilleurs chauffeurs », a-t-elle ajouté. Soulignant par ailleurs que les femmes ont leurs places dans le transport.

À cette occasion, Marjorie Saint Lot s’est dit satisfaite du décret pris en Conseil des ministres pour réglementer le secteur du Vtc en Côte d’Ivoire. « Je suis extrêmement heureuse de la prise de ce décret qu’on attendait depuis deux ans. C’est un moment historique pour la règlementation du secteur du transport en Côte d’Ivoire. Nous comptons accompagner le ministère dans ce sens », a assuré la Country manager.

Cette initiative de Uber a été fortement saluée par les propriétaires et chauffeurs de taxis-compteurs venus nombreux à ce rendez-vous de Noël des chauffeurs. Tous ont souhaité la pérennisation de cette action qui les rapproche du géant des applications mobiles des transports en Côte d’Ivoire. Les chauffeurs de taxis et propriétaires ont également été sensibilisés sur les bonnes conduites à tenir sur les routes par l’office de la sécurité routière.