Armée : Le RADM Konan Boniface remplacé par Albara

Le contre-amiral Konan Boniface a annoncé son départ du Centre régional de la CEDEAO pour la sécurité maritime dont il était directeur par intérim.

Boniface Konan, c'est un des noms les plus redoutés de l'armée ivoirienne. Ce militaire formé aux États-Unis servait l'armée ivoirienne à un haut niveau sous l'administration de Laurent Gbagbo. Son nom est devenu célèbre lorsqu'il a été mis en avant pour ses compétences lors de la rébellion armée dirigée par Soro Guillaume de 2002 à 2010. Redouté par les forces ennemies de l'armée régulière ivoirienne jusqu'à la chute de Laurent Gbagbo, il s'était un temps réfugié au Ghana voisin avant de réintégrer le corps à la fonction d'Inspecteur Général des armées.

L'ancien capitaine de vaisseau major, Konan Boniface a par la suite été promu contre-amiral le 23 décembre 2020 par le Conseil national de sécurité. Ce marin a peu de temps après rejoint le Centre régional de la CEDEAO pour la sécurité maritime qu'il dirigeait au poste de directeur par intérim. Sa mission de patron de la CRESMAO a pris fin le 22 décembre dernier comme il l'a lui-même annoncé dans un communiqué. Il cède la place au RADM ALBARA en tant que nouveau chef du CRESMAO.

Le communiqué de Boniface Konan sur la fin de sa mission :

FIN DE MISSION

Alors que nous accueillons RADM ALBARA en tant que chef nommé du CRESMAO, je suis ravi d’annoncer la fin de ma tournée en tant que directeur par intérim du Centre régional de la CEDEAO pour la sécurité maritime.

Cette étape est une réalisation remarquable sur la voie de la pleine opérationnalisation du Centre, à savoir le personnel international avec du personnel des États membres aux côtés des représentants du pays hôte détachés depuis 2016.

Konan Boniface exprime sa gratitude

J’exprime ma gratitude à mon équipe de pionniers à Abidjan, ainsi qu’à ceux de Cotonou et d’Accra qui se sont efforcés, sous des contraintes et des limites difficiles, de positionner les centres de coordination de la Stratégie maritime intégrée de la CEDEAO sur la carte parmi l’écosystème international de coopération pour la sécurité commune en mer.

Mes remerciements vont également aux marines et aux administrations maritimes du golfe de Guinée, aux partenaires de divers domaines, aux universitaires et à la communauté maritime d’Afrique atlantique, autour de la grande île d’Afrique, et aux amis que j’ai rencontrés en cours de route.

En ce jour spécial, je me souviens du service passionné de notre défunt lieutenant-colonel Paul Valérie Agré, du Cdr Yussif Benning ainsi que de tous ceux dont la mémoire nous incite à aller de l’avant dans ce travail.

Ensemble, nous avons accompli et appris beaucoup de choses. La voie à suivre est l’achèvement d’un YAMS bien structuré pour faire face aux défis complexes et évolutifs en mer. Je reste attaché à cet objectif et je fournirai des contributions de mon expérience acquise depuis 2014.

À vous tous, je vous souhaite le meilleur pour cette fin de 2021 et la prochaine année 2022.

RADM Boniface Konan

Ancien directeur par intérim CRESMAO

Abidjan déc 21, 2021