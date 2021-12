Asalfo envoie un message poignant aux consommateurs de la cigarette

Après avoir révélé il y a quelques jours comment il a réussi à vaincre la cigarette, le chanteur zouglou, Asalfo, lead vocal du groupe Magic System, s'est encore adressé aux consommateurs de la cigarette.

Asalfo : ''Voilà maintenant 10 ans que la cigarette et moi avons mis fin à notre "amitié''

Le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif, plus connu sous le nom ASalfo, profitant de la date d'anniversaire de sa fille Rebecca, a révélé qu’il était par le passé, un gros accroc à la cigarette. Le Gaou Magicien a également indiqué comment il a mis fin à cette pratique, qui en plus d'être très nuisible à la santé, est également incompatible avec la musique.

"À l’époque, gros fumeur devant l’Éternel et depuis Anoumabo, j’ai cherché par tous les moyens d’arrêter la cigarette (fortement incompatible au métier de chanteur). À plusieurs reprises, j’ai essayé sans jamais réussir à franchir la "difficile” barre des 3 mois ; mais, un événement allait changer positivement et définitivement ma vie de fumeur", a indiqué ASalfo sur sa page Facebook.

"À quelques jours de son anniversaire, un soir, je pose la question à mon ainée de savoir ce qu’elle souhaiterait recevoir comme cadeau. À ma grande surprise, Rebecca me repondit : "Papa, je veux que tu arrêtes de fumer le jour de mon anniversaire. Ce sera mon plus beau cadeau”. Mon amour et ma responsabilité de père me contraignent à arrêter le 28 décembre 2011. Tenez-vous bien, depuis cette date jusqu’à ce jour (10 ans), je n’ai plus jamais touché à une cigarette. Comme quoi, les preuves d’amour résident souvent dans nos faits et gestes et nous aident parfois à braver l’impossible", a-t-il ajouté.

Quelques jours plus tard, ASalfo revient de nouveau à la charge en adressant un message assez poignant aux consommateurs de la cigarette.

''Voilà maintenant 10 ans que la cigarette et moi avons mis fin à notre "amitié”. Même si quelques fois, Yodé, Soum Bill et Siro viennent me tenter avec leurs "cigares" de provenance douteuse (rires), cela n’a pas entamé ma détermination à tourner définitivement le dos à cet ennemi de notre santé. Pour vous qui êtes encore dans la geôle de la cigarette, que 2022 soit l’année de votre libération définitive'', a souhaité le patron du FEMUA (Festival des musiques urbaines d'Anoumabo sur Facebook.