Association des éditeurs ivoiriens : Charles Pemont, nouveau président

Charles Pemont préside désormais aux destinées de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire (ASSEDI). Le directeur général des Éditions L'Encre Bleue a été élu par ses pairs le mercredi 29 décembre 2021 à l'issue d'une assemblée générale élective. Il succède ainsi à Anges Félix N'dapkri.

Association des éditeurs de Côte d'Ivoire : Charles Pemont succède à N'dapkri

Unique candidat à la succession de Anges Félix N'dapkri, Charles Pemont a été porté à la tête de l' Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, créée en 1998. C'était au cours de l'assemblée générale élective tenue le mercredi 29 décembre 2021 à la librairie Carrefour. Le patron des éditions L'Encre bleue a remporté le suffrage des onze votants. Il faut noter que le nouveau président des éditeurs ivoiriens a pris le soin de dévoiler son envie de poursuivre la dynamique professionnalisation de l'ASSEDI entamée par son prédécesseur Anges Félix N'dapkri.

Les ambitions de Charles Pemont pour l' Association des éditeurs de Côte d'Ivoire sont claires. Il s'agit de renforcer les liens et l'implication des éditeurs dans leur association, de développer la collaboration avec des éditeurs étrangers, mais également de renforcer le partenariat de promotion des livres, de consolider la présence des éditeurs et auteurs ivoiriens dans les évènements littéraires à l'étranger. Charles Pemont est élu pour un mandat de trois ans.

Pour sa part, Anges Félix N'dapkri n'a pas caché sa joie après l'élection de Charles Pemont. Le désormais ancien président de l'ASSEDI a passé de bons et loyaux services dans le fauteuil de président des éditeurs. D'ailleurs son bilan moral et financier a remporté l'adhésion de ses pairs. Et ce en dépit de la grave crise sanitaire que connait la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde. Le commissaire général du SILA (Salon international du livre d'Abidjan) a obtenu le quitus de l'assemblée générale.