30 décembre, Geneviève Goëtzinger se souvient de la libération d'Affi

Un an jour pour jour après la libération de Pascal Affi N'Guessan, Geneviève Goëtzinger s'en souvient. L'ancienne DG de RFI croit d'ailleurs savoir que tout redevient possible pour le président du FPI.

An 1 libération d'Affi, Geneviève Goëtzinger : « Tout redevient possible »

Une nouvelle épée de Damoclès pèse sur la tête de Pascal Affi N'Guessan et de certains leaders de l'opposition ivoirienne. Le Procureur de la République, au cours de sa conférence de presse du 27 décembre 2021, annonçait que « tous ceux qui ont contribué à la désobéissance civile des élections présidentielles de 2020 seront poursuivis ».

Henri Konan Bédié, Maurice Kakou Guikahué, Pascal Affi N'Guessan, Guillaume Soro, Albert Toikeusse Mabri et bien de ténors de l'opposition, contestant la candidature à un 3e mandat d'Alassane Ouattara, avaient en effet lancé des manifestations éclatées à travers la Côte d'Ivoire entre août et novembre 2020. Manifestations qui se sont soldées, en trois mois, par 85 morts et 484 blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels.

Plusieurs opposants, dont Pascal Affi N'Guessan, avaient alors été arrêtés. Le président du Front populaire ivoirien (FPI) et ses compagnons étaient poursuivis pour « complot contre l’autorité de l’État », « mouvement insurrectionnel », « assassinat » et « actes de terrorisme » suite à la proclamation d’un régime de transition, le Conseil national de Transition (CNT) pour remplacer le régime Ouattara.

Le Député de Bongouanou, alors porte-parole de l'opposition ivoirienne à cette période électorale, avait été arrêté dans la nuit du 6 novembre au 7 novembre 2020 dans la ville d'Akoupé, à 100 kilomètres au nord d'Abidjan. Il sera finalement relâché le 30 décembre 2020.

Alors qu'une autre menace de poursuite pèse contre l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan et des leaders de l'opposition, Geneviève Goëtzinger préfère voir le verre à moitié plein en cette période de dialogue politique.

Celle qui se définit comme Présidente d'imaGGe, Conseil en stratégie de communication, Administratrice Synopia Ex-DG RFI - MCD, ex-journaliste pour qui la politique et l'Afrique restent des passions, s'est ainsi souvenue de l'An 1 de cette arrestation, en postant sur son compte Twitter : « 30 décembre 2020. Libre ! Et tout redevient possible ! »

Tout redevient d'autant plus possible qu'Affi N'Guessan indique ne voir aucun complexe à entrer en alliance politique avec le RHDP d'Alassane Ouattara.