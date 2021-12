Détracteur de Drogba, Assalé Tiémoko immortalise Laurent Pokou

Le député-maire de Tiassalé, Assalé Tiémoko, a décidé d'immortaliser Laurent Pokou, légende du football ivoirien. L'élu local a décidé d'ériger un espace dédié à la mémoire de l'homme d'Asmara.



Assalé Tiémoko a posé un grand geste à l'endroit de feu Laurent Pokou

Laurent Pokou est incontestablement une légende du football ivoirien. C'était un redoutable attaquant qui a fait les beaux jours du football ivoirien entre les années 1960 jusqu'au tout début des années 1980.

Avant-centre de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire, l'homme d'Asmara a été le meilleur buteur de la Coupe d’Afrique des Nations en 1968 et en 1970. Son record de quatorze buts, marqués lors de ces deux éditions de la compétition, n’est battu qu’en 2008 par Samuel Eto’o, 38 ans après.

Ce génie du ballon rond ne laissait personne indifférente tant ses exploits étaient sublimes. Il était une inspiration pour beaucoup de joueurs africains et un modèle pour le football africain en général. Didier Drogba confiait lors d'une interview : « Je voyais Laurent Pokou comme un modèle. »

A deux reprises, en 1967 à Abidjan et en 1972 au Brésil lors de la Coupe de l'Indépendance avec la sélection d'Afrique, Laurent Pokou a croisé la route du Roi Pelé, légende du football brésilien, qui fut également fasciné par ses prouesses. « C'est mon successeur. Un seul défaut, il n'est pas Brésilien !», avait déclaré le champion du monde brésilien.

Né le 10 août 1947 à Treichville, Pokou est décédé le 13 novembre 2016 à Cocody. L'ex-joueur du Stade rennais été inhumé à Tiassalé, la terre de ses ancêtres, dont est originaire le député-maire, Assalé Tiémoko. Le journaliste d'investigation a donc décidé d'immortaliser cette légende du football ivoirien. En effet, le maire de commune de Tiassalé, qui a récemment traité Didier Drogba de pantin de la Fifa, a fait construire un espace qui portera le nom de Laurent Pokou à l'entrée de sa ville. L'inauguration aura lieu dans quelques jours, selon un message posté sur sa page Facebook.

''Dans quelques jours, le maire Assalé Tiemoko, et son conseil municipal, procéderont à l'inauguration de l'espace Laurent Pokou, l'homme d'ASMARA, l'homme dont le nombre de buts en une seule CAN n'a été dépassé par un autre joueur africain qu'à la suite de trois CAN consécutives...l'homme désigné en 2007 en Côte d'Ivoire à la faveur du cinquantenaire de la CAF, comme le meilleur joueur ivoirien de tous les temps... Cet homme là, qui a survolé le football africain à une époque où les stars du football n'étaient pas aussi protégées sur les terrains de football comme aujourd'hui, avec des règles strictes, est un enfant de Tiassalé. Un autre enfant de Tiassalé, Assalé Tiemoko, a décidé de l'immortaliser à l'entrée de la ville où il repose éternellement. Il ne reste plus que les travaux de finition, notamment la décoration des deux façades intérieures '', a indiqué le député-maire Assalé Tiémoko.

Palmarès et distinctions de Laurent Pokou

- Vice-champion de Côte d’Ivoire en 1965 (USFRAN Bouaké)

- 3ème de la Coupe d’Afrique des nations en 1968 (Côte d’Ivoire)

- Champion de Côte d’Ivoire en 1970, 1972, 1973 et 1980 (ASEC Abidjan)

- Vainqueur de la Coupe de Côte d’Ivoire en 1967, 1968, 1969, 1970, 1972 et 1973 (ASEC Abidjan)

- Vice-champion de France de D2 en 1976 (Stade Rennais)

- Vainqueur de la Coupe Félix Houphouët-Boigny en 1980 (ASEC Abidjan)

- Champion de Côte d’Ivoire de D2 en 1983 (RS Anyama)

- Distinctions personnelles – 2ème au Ballon d’or Africain en 1970

- 3ème au Ballon d’or Africain en 1973

- 1973/77 Stade Rennais (FRA) 63 matchs, 44 buts

- Meilleur buteur de la Coupe d’Afrique des Nations en 1968 (6 buts) et 1970 (8 buts)

- Officier de l’ordre National République de Côte d’Ivoire

- Commandeur de la République de Côte d’Ivoire