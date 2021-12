Mali: Attaque d'une position de l'armée malienne à Nara, 4 soldats tués

Alors que les autorités maliennes s'attèlent à protéger durablement leurs populations contre le terrorisme, qu'une attaque a été perpétrée, mercredi, dans la région de Nara. Quatre éléments de l'armée malienne ont été tués au cours de cette attaque.

L'armée malienne visée par une nouvelle attaque à Nara

La déferlante terroriste qui s'abat sur le Mali est visiblement loin de son épilogue. Et ce n'est visiblement pas le déploiement annoncé des paramilitaires de Wagner, quoique démenti par la Transition, qui va y mettre fin. C'est du moins le triste constat qui est fait après une attaque complexe combinant attaques EEI (Engin explosif improvisé) et armes lourdes d'une position de l'armée malienne dans la région de Nara.

Les circonstances exactes de cette énième attaque n'ont pour l'instant pas été précisées. L'on note cependant à travers le communiqué des forces armées maliennes (FAMa) que des assaillants non encore identifiés ont lancé un assaut , ce mercredi 29 décembre 2021 aux environs de 17h30, contre ces soldats positionnés dans cette localité de l'Ouest malien. Le bilan provisoire fait état de « quatre morts et une dizaine de blessés graves ».

Il faut par ailleurs rappeler que dans cette zone, sont implantés des groupes djihadistes, qui terrorisent régulièrement les populations et les Forces de défense et de sécurité (FDS) qui tentent d'y ramener la sécurité.

Cette attaque illustre, en cette fin d'année, le défi qui attend les autorités de la transition malienne, qui mettent un point d'honneur à se doter de moyens nécessaires pour une lutte efficace contre le terrorisme. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que le Colonel Assimi Goïta, chef d'État de transition et ses collaborateurs, dont le Premier ministre Choguel Maïga, ont réceptionné, en octobre, quatre avions de combat et des munitions de la part de la Russie. Ce rapprochement entre Bamako et Moscou est cependant vu de mauvais oeil par les Occidentaux.