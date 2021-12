Côte d'Ivoire : Succès de la première transplantation de foie

En Côte d'Ivoire, la première transplantation de foie a été réalisée avec succès, le 27 décembre 2021 à l'Institut de cardiologie d'Abidjan du Centre hospitalier régional de Treichville grâce à la coopération sanitaire ivoiro-égyptienne.

Première transplantation de foie : La Côte d'Ivoire première nation subsaharienne à réussir l'opération

Le Premier ministre, Patrick Achi, s'est réjoui, mercredi 29 décembre 2021, de la réussite de la toute première opération de transplantation de foie, réalisée en Côte d'Ivoire à l'Institut de cardiologie d'Abudjan. Le succès de l'opération est le fruit d'une collaboration réussie entre médecins, chirurgiens ivoiriens et égyptiens. «Cette opération était suivie de près par le président de la République, Alassane Ouattara, qui a appris, par la suite avec plaisir, qu’elle a été couronnée de succès. Il m’a donc chargé de vous transmettre ses félicitations et la gratitude de la Côte d’Ivoire. Cela traduit le raffermissement des relations sud-sud en général, et en particulier celles existant entre la Côte d’Ivoire et l’Égypte », s'est réjoui Patrick Achi.

Le chef du gouvernement ivoirien a souhaité qu’après cette première étape réussie, ce genre d’opération conjointe se poursuive, non seulement par l’accroissement du nombre d’interventions, mais également qu’elle touche d’autres domaines qui requièrent une technologie avancée. Il a assuré du renforcement de la collaboration par l’envoi d'un nombre plus croissant de praticiens ivoiriens en formation en Égypte.

«L’objectif fixé par le président de la République est de faire de la Côte d'Ivoire un hub sanitaire. Et cela commence par la qualité du plateau technique. La prouesse que vous venez de réaliser est un pas de plus vers cet objectif. Nous voulons donc vous remercier et vous encourager à continuer dans cette voie qui contribue à l’amélioration de la qualité des soins aux populations », a conclu Patrick Achi.

Selon le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, après une transplantation réussie de rein en 2012, la Côte d’Ivoire est le premier pays de l’Afrique subsaharienne à réussir, grâce à l’appui de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), une transplantation de foie.