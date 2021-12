Scandale au concert de Fally : Yerim Bakayoko se rapproche d'Avy Isaac

Voici ce qui s'est passé entre le jeune Yerim Bakayoko et le dénommé Avy Isaac après le scandale qui s'est produit au concert de Fally Ipupa le samedi 25 décembre 2021.

Yerim Bakayoko a tenté de joindre Avy Isaac

Le jeune Yerim Bakayoko, le fils du défunt Premier ministre Hamed Bakayoko, s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique qui a enflammé les réseaux sociaux à la suite d'une scène le samedi 25 décembre 2021 au Sofitel Hotel Ivoire lors du concert de Fally Ipupa.

Un acteur du showbiz répondant au nom d'Avy Isaac s'est fait expulser de force de la salle de spectacles. Pour de nombreux observateurs, Yerim Bakayoko était la raison pour laquelle le jeune homme a été expulsé de la salle de concert. Cependant un témoin oculaire de la scène a révélé que Yerim Bakayoko n'y était vraiment pour rien dans cette affaire.

“Il y a eu un peu de désordre dans l’organisation. Le problème, c’est qu’il y a des gens qui arrivent et qui bloquent des places pour leurs amis qui viennent plus tard, pendant que d’autres viennent tôt pour faire la queue malgré leurs réservations. C’est ce qu’a fait Avy. J’avais moi-même réservé pour des amis. On nous avait mis à la 2e rangée, dans les rangées du milieu. Quelqu’un du protocole est venu nous faire lever pour nous dire que c’est réservé par Madame Sassou. Je demande la 3e rangée on me dit qu’elle est réservée par Avy Isaac. Mais qu’il n’est pas encore arrivé. Malgré ma colère, j’ai accepté de prendre la 4e rangée”, explique-t-il, d’ajouter : “Malheureusement pour lui cette place avait été aussi promise à Yerim par quelqu’un d’autre du staff. Visiblement sur 5 places, 3 étaient occupées. Pendant près de 15 minutes, les gens sont venus négocier avec lui, de céder les 2 places de ses amis qui ne venaient pas. Il y a une dame qui en a eu marre et qui a contourné pour s’asseoir. Il a commis la bêtise de lui porter main. C’est comme ça que tous les gardes du corps de Yerim et de madame Sassou se sont jetés sur lui pour le maîtriser au sol et le faire sortir. Sinon jusque-là même Yerim était arrêté à côté de lui et négociait en plus”

De plus, l'on apprend de source sûre que Yerim Bakayoko a joint Avy Isaac, au lendemain du concert afin de calmer la tension. Et "l'ambassadeur de la sape" ne s'est pas privé d'accepter la main tendue du fils du Golden Boy. L'on a même aperçu l'acteur culturel, dans une vidéo postée sur la toile , dans laquelle il ironisait sur cette fameuse scène du samedi dernier '' Envoyez son corps dehors '' a répondu avec un large sourire, Avy Isaac, à la personne qui se trouvait derrière la caméra.