Kolo Touré s'est fait "doubler", plus de 50 millions de FCFA en jeu

L'ex-footballeur international ivoirien, Habib Kolo Touré se serait fait gruger dans un investissement estimé à 55 millions de F CFA. Selon Enquête média, l'affaire remonte au mois de novembre 2015.

Une affaire de 55 millions de FCFA oppose Kolo Touré à l'homme d'affaires Ferdinand Bléka

L’ancien international ivoirien et ex-capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Touré Kolo, se serait fait rouler dans une affaire d'investissement. Le champion d'Afrique aurait perdu 55 millions de F CFA. À en croire Enquête média qui livre l'information, les faits remontent à novembre 2015, peu après la retraite internationale de l'ancien défenseur central des clubs anglais d'Arsenal, de Manchester City et de Liverpool FC.

Kolo Touré aurait été convaincu par l'homme d'affaires ivoirien et président de l' ONG Afrijapan-Africasia Institution, Ferdinand Bléka, d'investir la mirobolante somme de 55 millions de F CFA dans le projet dénommé "investissement container trimoteur ". Il revenait dans le cadre de ce deal à l'ex-international ivoirien de se lancer dans l'importation de pièces détachées de marque de véhicules et de trimoteurs dont lui, Ferdinand Bléka, détiendrait le contrat de concessionnaire exclusif .

"S’il te plait investis maintenant, dès que tu envoies un conteneur ça te rapporte 15 millions F CFA de bénéfice avec ce seul investissement pour un seul conteneur. Une fois le conteneur arrive les tricycles sont montés, on ramène encore en Chine dans notre usine au même coût, tu récupères tes 15 millions et ainsi de suite jusqu’ a ce que tu sois fatigué. Décide rapidement pour que ton premier conteneur quitte dans les 10 jours qui suivent, lis le doc stp", lit-on dans le courrier qu'aurait adressé l'homme d'affaires au frère ainé de Yaya Touré et dont Enquête Média a eu copie.

Notre source révèle que l'ex-pensionnaire de l' Académie Mimos-Sifcom a mordu à l'hameçon. L'argent est décaissé dans les jours qui suivent, mais des jours et mois passent sans que le projet ne voie le jour. Le néo-investisseur décide alors de rentrer dans ses fonds, mais ce sera peine perdue. Voilà 6 ans que dure l'affaire et Kolo Touré n'est toujours pas entré en possession de ses fonds, alors que le sieur M. Ferdinand Bléka s'était engagé à lui rembourser les 55 millions de FCFA d'investissement au plus tard le 31 janvier 2021.