Emma Dobre veut terminer l'année en beauté avec Kerozen

Le duo Kerozen-Emma Dobre a frôlé la séparation. La productrice ivoirienne et son artiste ont failli se séparer, mais finalement, la situation s'est normalisée. Comme pour célébrer l'entente retrouvée, la patronne de Emma Dobre Prod est décidée à terminer l'année en beauté avec son "Élu".

Emma Dobre et Kerozen DJ à Grand-Bassam !

Kerozen DJ avait surpris en annonçant sa séparation avec sa productrice Emma Dobre. Pourtant, l'ancienne petite amie de Saga La Légende répétait à qui veut l'entendre que son artiste ne pourrait jamais la laisser tomber. De son côté, le chanteur de couper décaler témoignait toujours sa reconnaissance envers la belle Emma. Vainqueur du PRIMUD (Prix international de la musique urbaine et de couper décaler), Yobo Constant Joël, de son vrai nom, n'a pas hésité à offrir sa villa à sa productrice.

"Emma a beaucoup fait et elle continue de faire. Notre proximité, c’est que les bases ont été très solides. Emma ne m’a jamais remis de l’argent, en me demandant des comptes. Pour la production, elle me faisait confiance à 100%. En le faisant, elle m’a vraiment mis le dos au mur. Je me suis dit un jour, voilà une dame qui n’a pas beaucoup d’argent, mais te donne son argent avec le cœur et puis elle ne te traque pas. J’ai demandé au Seigneur de m’aider à rendre à cette dame tout ce qu’elle a fait pour moi. En fait, elle n’attendait rien en retour. C’est une mécène. Elle voulait que je gagne ma vie, ce n'était pas à la base, une production. Elle m’a dit: je te produis parce que je t’aime bien … Ce n’était pas du donnant donnant", avait déclaré Kerozen DJ sur un plateau télé.

Mais au lendemain d'une émission radio à laquelle avait pris part Emma Dobre, l'enfant de Siporex a déclaré qu'il se séparait de la jeune dame. "À compter de ce jour (vendredi 10 décembre 2021), j'arrête toute collaboration avec Emma Dobré Prod jusqu'à nouvel ordre. Rassurez-vous, ce n'est pas une histoire d'argent. Nous prônons des valeurs qu'il nous faut défendre", s'était-il exprimé. En fait, il n'avait pas apprécié les propos d'Emma Dobre à propos de leur relation.

Fort heureusement, tout s'est vite arrangé. "Je ne la lâcherai jamais. Lorsque certaines valeurs sont heurtées, il faut régler cela d'abord et après on verra", avait confié Kerozen. Comme pour célébrer l'entente retrouvée entre elle et Kerozen, Emma Dobre invite les Ivoiriens au concert de son protégé le vendredi 31 décembre 2021. "31 décembre. Terminons l'année en beauté, gros live au stade municipal de Grand-Bassam", a-t-elle posté sur sa page Facebook.