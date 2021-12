La validité des CNI de 2009 prorogée au 31 mars 2022

Le gouvernement ivoirien a décidé, jeudi 30 décembre 2021, de la prorogation de trois mois la date de validé des cartes nationales d'identité ( CNI ) établies en 2009, sous l'ère Laurent Gbagbo.

La validité des cartes nationales d'identité établies en 2009, a été prorogée jusqu’au 31 mars 2022, apprend-on d'un communiqué du gouvernement produit, ce jeudi après-midi. La date d'expiration desdites cartes établies sous l'ère de l'ex-chef de l'Etat ivoirien, Laurent Gbagbo, était initialement fixée au vendredi 31 décembre 2021.

"Le gouvernement porte à la connaissance de la population ivoirienne que la période de validité des cartes nationales d’identité produites en 2009, arrivant à expiration le 31 décembre 2021, est prorogée jusqu’au 31 mars 2022", informe la note des autorités ivoiriennes. Rappelons qu’aux termes de la loi n°2019-566 du 26 juin 2019, la carte nationale d’identité biométrique est obligatoire pour tout Ivoirien âgé d’au moins seize (16) ans.

En conséquence, le gouvernement exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées à se rendre dans les centres ouverts à cet effet sur toute l’étendue du territoire national, en vue de s’acquitter de cette obligation. Près de deux ans après son démarrage en janvier 2020, l'opération de production et de distribution de ces nouvelles cartes d'identité ivoiriennes rencontre de réelles difficultées sur le terrain.

Les grognes des pétitionnaires quant au non-respect des délais de retrait des CNI et des dysfonctionnements dans les opérations d’enrôlement et de production, ont réussi à emporter Sitionni Gnenin Kafana, l'ancien directeur général de l'Office national de l' Etat civil et de l'identification (ONECI), la structure en charge de la conduite du processus d'établissement des CNI. Il a été aussitôt remplacé, à l'issue du dernier Conseil des ministres de l'année 2021, par son adjoint, Kodia Ago Christian. Ce dernier a officiellement pris fonction, le mardi 28 décembre 2021.