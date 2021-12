CAN 2021-Forfait de Osimhen : Le Nigeria dévoile une nouvelle liste

Vendredi 31 décembre 2021, le nouveau sélectionneur des Super Eagles du Nigeria, Jose Peseiro, a dévoilé une nouvelle liste de 28 joueurs sans Victor Osimhen.

Nigeria: Victor Osimhen, l’attaquant de Naples absent de la liste finale des 28 Super Eagles

L’ancien Lillois a été testé positif au Covid-19 jeudi alors qu’il rentrait en Italie pour un rendez-vous médical suite à sa blessure. Un coup dur pour l'effectif de l’équipe du Nigeria à neuf jours de la CAN 2021.

Victor Osimhen a été déclaré forfait pour la CAN et on dénombre plusieurs autres absents dans l’effectif initial des Super Eagles.

Le joueur de 23 ans est remplacé par l'ailier Henry Onyekuru, joueur de l'Olympiakos, 24 ans, 13 sélections avec les A.

Par ailleurs, on note deux forfaits sur blessure. Il s’agit de Leon Balogun, joueur de Glasgow Rangers et le latéral droit Abdullahi Shehu. L’attaquant Emmanuel Dennis sera aussi absent du groupe du fait de complications avec son club, Watford. Plusieurs joueurs ont donc été appelés en remplacement pour pallier ces absences.

Pour pallier toute éventualité, la fédération nigériane de football a dévoilé le vendredi 31 décembre une nouvelle liste pour la CAN-2021 dont nous vous donnons la composition.

Gardiens: Francis Uzoho (AC Omonia/CYP), John Noble (Enyimba), Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs/RSA), Maduka Okoye (Sparta Rotterdam/NED)

Défenseurs: Chidozie Awaziem (Alanyaspor FC/TUR), Kenneth Omeruo (CD Leganes/ESP), Oluwasemilogo Ajayi (West Bromwich Albion/ENG), William Ekong (Watford/ENG), Olaoluwa Aina (Torino FC/ITA), Jamilu Collins (SC Padeborn 07/GER), Tyrone Ebuehi (Venezia FC/ITA), Zaidu Sanusi (FC Porto/POR), Olisa Ndah (Orlando Pirates/RSA)

Milieux de terrain: Frank Onyeka (Brentford/ENG), Joseph Ayodele-Aribo (Rangers/SCO), Wilfred Ndidi (Leicester City/ENG), Chidera Ejuke (CSKA Moscow/RUS), Kelechi Nwakali (SD Huesca/ESP)

Attaquants: Ahmed Musa (Fatih Karagumruk/TUR), Samuel Chukwueze (Villarreal FC/SPE), Henry Onyekuru (Olympiakos FC/GRE), Moses Simon (FC Nantes/FRA), Sadiq Umar (UD Almeria/ESP), Taiwo Awoniyi (Union Berlin/GER), Odion Jude Ighalo (Al-Shabab Riyadh/KSA), Alex Iwobi (Everton/ENG), Kelechi Iheanacho (Leicester City/ENG), Peter Olayinka (SK Slavia Prague/CZE)