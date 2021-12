Nouvel An : Pour la réconciliation, Bédié réitère des engagement forts !

Dans son message de nouvel an adressé aux Ivoiriens, le vendredi 31 décembre 2021, l'ex-président ivoirien, Henri Konan Bédié, a réitéré sa foi en une Côte d'Ivoire véritablement "réconciliée, unie et prospère".

Les voeux de nouvel an d' Henri Konan Bédié pour l'ensemble des populations ivoiriennes

Comme il est de coutume à chaque veille de Nouvel An, l'ex-président ivoirien, Henri Konan Bédié, s'est adressé aux Ivoiriens dans toutes leurs composantes. Dans son message, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), a réitéré, son engagement pour une Côte d'Ivoire réconciliée et en paix. "Ma foi en une Côte d’Ivoire réconciliée, unie et prospère n’a pas changé. Ma foi dans la force agissante, d’un dialogue vrai et sincère entre tous les Ivoiriens, pour trouver ensemble des solutions viables au rétablissement de la paix dans notre pays, n’a pas changé", a rassuré le "Sphinx" de Daoukro.

L'allié politique de Laurent Gbagbo a précisé qu'il ne ménagera aucun effort pour "que l’amour que nous partageons tous pour la patrie", domine les intérêts partisans de chacun, "afin de nous permettre de bâtir ensemble une Côte d’Ivoire démocratique où l’Etat de droit reprend sa noble place".

Aussi n'a-t-il pas manqué, de se rejouir de l’initiative du dialogue politique engagé récemment par le gouvernement tout en espérant que celle-ci constituera une étape constructive vers "un dialogue inclusif qui prendra en compte l’ensemble des sujets qui fragilisent l’expression du grand potentiel dont dispose notre pays".

Pour rappel, les crises politico-sociales qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis ces 30 dernières années ont contribué largement à fragiliser le tissu social. La dernière en date est celle relative à la présidentielle controversée d'octobre 2020, qui a fait 85 morts, près de 500 blessées ainsi que d'importants dégâts matériels.

Henri Konan Bédié et certains cadors de l'opposition, dont Pascal Affi N'guessan du FPI, sont sous la menace de poursuites judiciaires, par le procureur de la République, Adou Richard, pour leur présumé responsabilité, dans lesdites violences. Les discussions de fond relatives à la cinquième phase du dialogue politique ouverte le 16 février 2021 peine à connaitre leur démarrage effectif.