Lutte contre l'insécurité routière: L'OSER reçoit des lots d'alcooltests

Brassivoire a offert, jeudi 30 décembre 2021, un important lot d’alcootests d’une valeur d’environ 7 millions de F CFA à l’ OSER (Office Ivoirien de la sécurité routière). Soucieuse de la sécurité des usagers de la route, le brasseur intervient depuis plusieurs années déjà aux côtés de l’OSER pour lutter contre l’insécurité routière.



Fêtes de fin d’année : Brassivoire fait un important don à l'Oser pour préserver des vies

Ce geste s’inscrit, selon le donateur, dans le cadre de sa politique de consommation responsable des boissons alcoolisées. Lequel principe est lié à sa stratégie de Responsabilité sociétale (RSE), dénommée « Brassons un monde meilleur ». Cette action de Brassivoire vient à point nommé, pourrait-on dire. Du moins au regard de la forte densité du trafic routier en cette période de fêtes. A savoir, les vastes mouvements de départs et de retours des populations relativement à ladite période.

Mme Bintou Appia, directrice des Affaires institutionnelles et juridiques, représentant M. Laurent Théodore, le directeur général de Brassivoire, a fait savoir «qu’en tant qu’entreprise citoyenne, il est du devoir de Brassivoire de contribuer à préserver des vies et d’éviter au maximum que nos routes deviennent meurtrières. Plus particulièrement, en tant que brasseur, nous devons œuvrer pour la consommation responsable et modérée des boissons alcoolisées, afin d’éviter que l’alcool soit l’une des causes des accidents de la route".

C’est visiblement tout soulagé que le DG de l’ OSER, M. Baffah KONE, a reçu ces Kits. Le sécurocrate en chef de nos routes l’a exprimé d’ailleurs en ces termes : «C’est un acte citoyen qui vient renforcer les capacités de lutte contre le phénomène de l’insécurité routière. Faire en sorte que l’ OSER soit doté d’alcootests qui permettent de mieux contrôler la consommation d’alcool au volant. Ainsi les forces de l’ordre sur le terrain en ce moment, pourront plus aisément écarter de nos routes tout automobiliste ayant consommé de l’alcool ; conformément à la réglementation en vigueur. »

Après avoir rappelé quelques actions menées par Brassivoire au bénéfice des populations, Mme Appia a également a indiqué que ce geste est également une réponse à l’appel du ministre des Transports. En effet, le 30 mars 2021 à la faveur du lancement de la campagne de sensibilisation intensive à la sécurité routière, le ministre Amadou Koné affirmait que «l’accident n’est pas une fatalité, mais plutôt une question de responsabilité. Cette hécatombe peut être stoppée, en agissant, notamment sur le facteur humain qui est responsable de 95 % des accidents».

« Nous voulons, avec l’ OSER, brasser un monde meilleur en nous engageant fermement dans la bataille contre l’insécurité routière», a conclu la donatrice. Notons que pour le seul mois de novembre 2021, le Groupement des sapeurs pompiers militaires (GSPM) dit avoir enregistré 58 victimes décédées dans les accidents.