Foot: Résultats et classement de la 7è journée de Ligue 1 Côte d'Ivoire

Ligue1 de Côte d'Ivoire (7e journée) - L’Asec Mimosas qui croisait le fer avec le FC San Pedro a dominé les hommes de la ville portuaire (0-1) quand le Stella Club prenait le dessus sur la SOA sur le même score.

L'Asec Mimosas domine la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, sous la pression du SC Gagnoa

Les rencontres de la 7è journée du championnat national de ligue 1 se sont disputées mardi, mercredi et jeudi, à Abidjan et à Gagnoa, respectivement au Robert Champroux de Marcory et au stade Victor Biaka Boda.

Les résultats sortis de cette 7e journée du championnat ivoirien donnent dominateurs les Mimosas qui occupent le peloton de tête du classement avec 21 points, suivis du SC Gagnoa, 18 points et du Racing club d’Abidjan, 3e avec 11 points.

Résultats complet des matchs de la 7e journée de Ligue 1 ivoirienne

Bouaké FC – Sol FC 2-1

Stella Club – SOA 1-0

San Pedro FC – Asec Mimosas 0-1

AFAD d’Abidjan – Racing Club 1-2

ASI – USC Bassam 0-0

ES Bafing – SC Gagnoa 0-1

LYS Sassandra – CO Korhogo 1-2

Ligue 1 - Classement à l’issue de la 7è journée

1-Asec 21 pts (+10)

2-SC Gagnoa 18 pts (+9)

3-Racing Club d’Abidjan 11 pts (+2)

4-ES Bafing 11 pts (+1)

5-FC San Pedro 11 pts (+1))

6-Bouaké FC 11 pts (+1)

7-SOL FC d’Abobo 10 pts (+4)

8-LYS Sassandra 8 pts (-1)

9-Stella Clubd’Adjamé 8 pts (-3)

10-SO de l’Armée 8 pts (-5)

11-CO Korhogo 6 pts (-3)

12-ASI d’Abengourou 5 pts (-4)

13-AFAD d’Abidjan 5 pts (-5)

14-USC Bassam 2 pts (-7)