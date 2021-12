Vœux de Nouvel an : Simone Ehivet plaide pour Soro et Blé Goudé

A l'occasion du nouvel an, Simone Ehivet Gbagbo a exprimé ses vœux à l'ensemble de ses compatriotes. Dans son adresse dont Afrique sur 7 recu copie, l'ancienne premiere dame a ouvertement les cas des exilés politiques, notamment Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, ainsi que ceux des prisoniers civiles et militaires de la crise de 2010-2011 encore detenus. L'ex-vice-présidente du FPI a également exprimer son desoir de voir une Côte d'Ivoire véritablement reconciliée et en paix.

Voeux de Nouvel an : Simone Ehivet appelle à une adhésion massive à son mouvement

L'année 2021 touche à sa fin. Cette année a été marquée par un grand soulagement pour le cœur des ivoiriens : le président Gbagbo Laurent est revenu dans son pays. J'ai moi-même bénéficié de la révocation du mandat d'arrêt que la CPI a délivré contre moi. Que le Seigneur soit béni pour cette miséricorde. Cependant, ces événements n'ont pas suffi à résoudre tous ces problèmes qui persistent depuis 2011 ; et nous subissons leurs conséquences aujourd'hui même. De nombreux compatriotes, dont des soldats, sont toujours détenus en prison pour des raisons politiques. Beaucoup d'autres sont encore en exil, en violation de l'article 22 de la constitution, notre loi fondamentale qui stipule : "Aucun ivoirien ne peut être forcé à l'exil. " Le ministre Charles Blé Goudé, bien que acquitté et libéré depuis le 31 mars 2021 par la CPI, a toutes sortes de difficultés pour obtenir, auprès des autorités ivoiriennes, un passeport qui lui permettrait de rentrer dans son pays.

Même avec Soro Kigbafori Guillaume, le gouvernement devrait envisager de libérer l'étranglement, afin que ses nombreux partisans et proches puissent trouver la paix du cœur. Dans la vie quotidienne des ivoiriens, l'insécurité restait endémique. En effet, les enlèvements continuent et notre pays continue de subir des attaques terroristes répétées. Les présumés djihadistes sont en rampants notamment au nord et à l'ouest de la Côte d'Ivoire, causant malheureusement la perte de nombreuses vies. Le système scolaire ivoirien pour sa part est toujours mal en point. Le ministre essaie, il est vrai de le relancer dans la bonne direction, mais les résultats éducatifs restent catastrophiques, et la délinquance dans les rangs des élèves est toujours en hausse. Plusieurs de ces étudiants osent adopter les armes et le comportement des "microbes" et attaquent les enseignants et les passants.

Au sommet de nos administrations, les audits ont révélé les détournements hallucinatoires de fonds, graves détournements financiers dont les hauts fonctionnaires de l'État se sont rendus coupables. Cette année 2021 surtout, a vu l'amplification du phénomène des expulsions : - dans plusieurs communes d'Abidjan, dont Koumassi et Yopougon, des maisons et autres bâtiments ont été brutalement détruits, laissant des milliers de familles entières dans un désarroi complet. - Les propriétés foncières sont prises à leurs propriétaires sans compensation. - Les populations sont déplacées sans arrangements préalables pour le relogement en pleine année scolaire. Et les récentes déclarations gouvernementales sur le développement du Grand Abidjan ne sont pas rassurantes. Ils annoncent de nouvelles destructions.

Mes chers compatriotes,

En ce début d'année 2022, j'aimerais nous inviter tous à promouvoir la dignité humaine, le respect du caractère sacré de la vie humaine et un plus grand respect de nos lois et autres textes réglementaires.

L'être humain doit être au centre de nos préoccupations et de nos projets. Pour 2022, je voudrais exprimer l'espoir que la réconciliation, élément essentiel du processus de fin de crise, sera une priorité pour ceux qui sont au pouvoir. C'est le gouvernement qui a toute la force d'un pays pour parvenir à la réconciliation. C'est pourquoi j'invite le gouvernement à impliquer dans la mise en œuvre du processus de réconciliation et de dialogue inter ivoirien, toutes les forces actives de la nation (partis politiques, organisations religieuses, chefs traditionnels, gardiens de notre habitudes et coutumes, organisations de la société civile, leaders d'opinion), et qu'à partir de 2022, les discussions en vue de réformer les textes et les dispositions électorales.

Je souhaite que le gouvernement fasse tout son possible pour le retour en toute sécurité de toutes les personnes exilées et leur bonne insertion sociale, académique et professionnelle. Enfin, que tous les détenus politiques, civils et militaires sortent de prison. Chers frères et sœurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, je vous invite à me rejoindre dans :

- en train de changer vraiment notre nation,

- transformer les mentalités,

- impression des valeurs fondamentales en chacun d'entre eux,



- élever les murs de la nouvelle côte d'Ivoire,

- créer dans ce pays une société économiquement, socialement et politiquement prospère, renouvelée et bien intégrée.

Rejoignez-moi dans le Mouvement des Générations Capables (Mouvement des Generations Capables). Ensemble, levons-nous et construisons la nouvelle côte d'Ivoire.

Frères et sœurs, Chers amis de la côte d'Ivoire, Je souhaite à tous et à toutes la santé, longévité et prospérité à tous égards.

Entrons dans les portes de 2022 avec la force et la joie du Seigneur.

Que Dieu nous bénisse tous.

Que Dieu bénisse la côte d'Ivoire.