Simon, frère cadet de Soro Guillaume, parle aux Ivoiriens

Simon, frère cadet de Soro Guillaume, a brisé le silence en cette fin d'année 2021. Le président de l'ONG La Vie a appelé ses compatriotes à la réconciliation et la paix.

Le frère cadet de Soro Guillaume appelle les Ivoiriens à la réconciliation

Soro Simon, le petit frère de Soro Guillaume, a profité du Nouvel An pour adresser ses voeux à la population ivoirienne. Dans un message publié sur son compte Twitter, le fondateur de l'ONG La Vie a reconnu que les Ivoiriens sont "écartelés entre des sentiments de révolte et de pardon". Désarmons nos coeurs pour l'intérêt de notre pays. En ce début de l'an 2022, il nous plait de formuler pour tous, et en particulier aux prisonniers politiques et militaires, mes voeux les plus fervents de libération, santé et de prospérité", a souhaité le cadet de l'ancien président de l'Assemblée nationale.

Il faut rappeler que Simon Soro, interpellé le 23 décembre 2019, compagnie de plusieurs autres proches de Soro Guillaume, au siège de Générations et peuples solidaires (GPS), a passé dix-sept mois derrière les barreaux. À sa sortie de prison, il a considéré sa libération comme une victoire.

"Durant tout mon séjour en prison, j'étais libre dans la tête et j'avais foi en Dieu", a-t-il dit. Il avait été condamné par la justice ivoirienne pour trouble à l'ordre public. Simon a tenu à remercier Dieu qui lui " a permis de traverser ces épreuves avec courage et dignité".

Notons que Simon Soro a d'abord été conduit à la prison d'Adzopé, à quelques kilomètres d'Abidjan, avant d'être transféré à Abengourou, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Atteint du coronavirus, le président de l'ONG La Vie a été hospitalisé à Abidjan. "Puisse l'année 2022 être l'année de la réconciliation inclusivement et de la paix définitive en Côte d'Ivoire", a souhaité le soroiste dans ses voeux de Nouvel An.