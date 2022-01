Culture : Rava prône le retour aux valeurs ancestrales

Dans un communiqué de presse du 2 janvier 2022, le président de la Fondation Rava, Alex Yao, adresse ses meilleurs vœux aux Ivoiriens et aux Africains. Le but principal de ce message est la valorisation de nos mœurs et de nos valeurs humaines et ancestrales.

Alex Yao : "Le Rava vient pour être le pont entre la tradition et le modernisme"

Yao Kouakou Jean-Paul dit Alex Yao, président de la Fondation Rava (Retour aux valeurs ancestrales), adresse ses meilleurs vœux 2022 aux Ivoiriens et interpelle sur l’importance de la préservation de nos valeurs ancestrales "dans le but d’assurer un avenir meilleur à notre société". Pour lui, la réconciliation vraie, la cohésion sociale, la solidarité, le respect et l’union sont les socles sur lesquels sont posées les actions de paix qui conduisent au développement durable. « Pour la consolidation de la cohésion sociale, la paix et le dialogue, tant en Côte d’Ivoire qu’en Afrique, le Rava vient pour être le pont entre la tradition et le modernisme », laisse-t-il entendre.

Le président de la Fondation Rava exprime sa compassion à toutes les familles victimes de la pandémie covid-19, des autres calamités, et invite chacun de nous au respect des mesures barrières. La jeunesse africaine, déjà éduquée à la culture occidentale, mais qu’elle ne maîtrise pas forcément, pourra ainsi faire la synthèse des deux cultures de sorte à en faire un usage équilibré. Pour cela, Yao Kouakou Jean Paul invite les Africains à un retour aux valeurs africaines à travers le Rava. À l’en croire, sa fondation se présente comme un appui aux efforts déployés par les États africains dans leurs lourdes tâches d’éducation de la population.

«La mission première de la jeunesse est d’apprendre. Celle des adultes est d’enseigner. Les vieillards, eux, ont pour mission de diriger et guider la communauté, selon les valeurs ancestrales, car une personne sans culture est comme un arbre sans racines », rappelle Alex Yao.

Créé le 6 novembre 2019, Rava a été lancé le 8 janvier 2020 dans la localité de Tanda. Selon son initiateur, le choix de cette région est symbolique. La région représente le lever du soleil à l’Est. « Une personne qui prend pour repère le lever du soleil sera toujours guidée par sa lumière et sortira vainqueur de toutes épreuves. Ce principe n’est pas que théorique, mais est constamment prouvé par ceux qui en ont pris conscience », conseille-t-il.