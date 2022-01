Excédé, JC Pluriel lâche : ''Arrêtez de m'opposer à Kerozen Dj ''

Regulièrement comparé à Kerozen DJ, le poulain de la productrice Emma Dobré, JC Pluriel est apparu agacé. Le chanteur policier a souhaité la fin de la comparaison entre lui et l'enfant de Yopougon Siporex.

JC Pluriel :''Je souhaite qu'on mette fin à ce genre de polémiques''

JC Pluriel est un artiste ivoirien qui a connu un franc succès il y a quelques années, avec des titres tels que ‘’ L’année de mon année ‘’ , ‘’ Héros des temps ‘’ et bien d’autres chansons. Il a réussi à conquérir le public de laCôte d’Ivoire et a séduit des mélomanes sur le plan international .

Titulaire d’un master obtenu à l’Institut national supérieur des arts et de l’action culturelle (INSAAC), il a été intégré dans l'orchestre de la police nationale en 2010 avant de sortir son premier single ‘’L'année de mon année ‘’ en 2012.

Son style musical , s’appuyant sur des messages d’espoir et de persévérance, est régulièrement comparé su style du chanteur coupé décalé, Kerozen DJ. Une comparaison que semble ne pas apprécier JC Pluriel

‘’ Kerozen a commencé à chanter avant moi. Donc, normalement, c'est moi qui doit chanter comme lui. Si des gens trouvent que Kerozen chante comme moi, c'est une bonne chose (…) Cela veut dire je fais de la bonne musique. Si ma manière de chanter était mauvaise, il n'allait pas me copier. Il fait donc JC Pluriel et non du Kerozen ‘’, a confié le chanteur policier.

Cependant, le chanteur a souhaité "qu'on mette fin à ce genre de polémiques". A une certaine époque, vous avez opposé Almigthy et Stezo. Almigthy n'est plus, aujourd'hui. Vous avez opposé Dezy Champion à Petit Denis. Dezy Champion est décédé. Vous avez opposé Debordo Leekunfa et Arafat. Arafat n’est plus de ce monde aujourd'hui. De grâce, arrêtez de m'opposer à mon frère Kérozène. Après, c'est pour nous inviter sur des plateaux de télévision pour faire des réconciliations ! ‘’, a-t-il martelé.