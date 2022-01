CAN 2021 : Le Sénégal l'emporte avec difficulté devant le Zimbabwe

CAN 2021- Le Sénégal s’impose (1-0) dans la douleur face au Zimbabwe grâce à un pénalty de Sadio Mané en fin de partie (90e+7), ce lundi 10 janvier à Bafoussam.

Le Sénégal en difficulté jusqu’au bout du temps additionnel

Éreintés face à des Warriors bien organisés, c’est au bout du temps additionnel que les joueurs d'Aliou Cissé s'en sont remis à un penalty transformé par Sadio Mané au bout du temps additionnel pour l'emporter (1-0), lundi 10 janvier à Bafoussam au Cameroun.

Pour leur entrée en jeu dans la Coupe d'Afrique des Nations, c’est le Zimbabwe qui donne le coup d’envoi de cette confrontation du groupe B face aux Lions de la Teranga. Pourtant, la première occasion du match est sénégalaise avec une première frappe signée Bouna Sarr (1e). Les hommes d’Aliou Cissé cherchent à évoluer haut et à récupérer rapidement le ballon. Les Lions venus de la Teranga imposent leur rythme et confisquent le cuir dans ce premier quart d’heure (68 %), tandis que le Zimbabwe multiplie les erreurs techniques et les pertes de balle.

Les Sénégalais frôlent même la correctionnelle cinq minutes avant la fin du temps réglementaire. Le gardien Seny Dieng sauve son équipe sur un coup franc en reprenant le ballon juste devant sa ligne.

Toutefois, les Sénégalais assurent l'essentiel avec ce succès. Ils retrouvent la Guinée, vendredi 14 janvier. Dans le même temps, le Zimbabwe affrontera le Malawi.