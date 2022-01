Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du lundi 10 janvier 2022

La titrologie de ce lundi 10 janvier 2022 est très variée. Plusieurs thèmes ont été abordés dans la revue de la presse ivoirienne ce jour. L'actualité tourne autour de la politique et du sport.

Plusieurs sujets abordés dans la titrologie de ce lundi

Les propos fracassants de Paul Yao N'dré, ex-président du Conseil constitutionnel, ont été décortiqués par plusieurs journaux ce lundi. C'est le cas de Le Nouveau Reveil qui titre à sa une ''Paul Yao N'dré : le fondement de la réconciliation, c'est la Constitution. S'il y a eu désobéissance en aval, c'est qu'il y a eu Constitution en amont '' . Le Jour Plus, pour sa part, pointe à sa page d'ouverture ''après avoir plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos en 2010, Paul Yao N'dré fait une sortie dangereuse à Issia ''.

Certains quotidiens se sont intéressés aux récents affrontements entre militaires et terroristes qui ont éclaté dans le Nord du pays. ''Nouvelle attaque à Bouna, une heure de combat entre militaires et terroristes '', lit-on à la une du journal Notre Voie tandis que Le Patriote mentionne à sa première d'accueil ''Tehini/ affaire des militaires tués dans une ambuscade. L'armée dénonce une intox. Ce qui s'est réellement passé''. Même son de cloche pour L'Essor Ivoirien qui affiche : ''affaire massacre de l'armée ivoirienne à Tehini, l'armée dément et s'interroge sur le but visé par les auteurs''.

L'Intelligent d'Abidjan barre à sa une ''réconciliation et retour au pays, Soro veut le pardon de Ouattara sans demander pardon'' . L'Inter revient sur les vérités crues d'un leader du Rhdp qui affirme que'' les fissures au sein du parti s'amplifient. Le torrent du pro X, pro Y s'installe". L'Expression fait savoir qu' ''après la sortie du Pdci et du Ppa-Ci, Bediė et Gbagbo pris à leur propre piège''.

En sport, tous les regards sont tournés du côté du Cameroun où se déroule la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations . Ainsi, le journal Supersport écrit : '' Can 2021, Elephants, Haller et Zaha de retour. La sérénité retrouvée à Douala '' . Le Sport indique à sa première page '' Can Cameroun 2021 : Elephants, la très grosse inconnue ''