PDCI : Bédié tient aux cotisations, ce qu'il a confié à Ehouman Bernard

Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), a dans un courrier datant du 7 janvier 2022 enjoint Bernard Ehouman, coordonnateur général du Comité de mobilisation et de développement des ressources du PDCI-RDA, à mettre en œuvre son plan d’actions. L'objectif de recouvrement d'au moins 50 % des cotisations est celui assigné au directeur de cabinet du président du PDCI au cours du premier trimestre de l'année 2022. Ci-dessous l'intégralité dudit courrier.

Mobilisation des ressources au PDCI : Bédié veut le recouvrement d’au moins 50 % des cotisations

Dans le cadre de la mission de mobilisation et de développement des ressources du parti conduite par le comité dont vous avez la responsabilité de la coordination, vous avez bien voulu me transmettre un projet de votre plan d’actions pour la période 2022-2025 issu de l’important atelier que vous avez organisé le 12 aout 2021 à Abidjan. Je me réjouis dans un premier temps de la participation de plusieurs cadres du parti à ces travaux qui témoigne ainsi de l’intérêt primordial accordé aux questions débattues en vue de proposer des solutions pour assurer la pérennité financière de notre Parti.

Je vous adresse mes sincères félicitations pour l’animation de vos travaux et plus particulièrement pour la qualité des résultats de ceux-ci. Je voudrais donc, saisir l’occasion de la présente pour vous encourager à engager dès à présent la mise en œuvre des programmes urgents retenus dans le plan d’actions qui a été élaboré. Plus particulièrement, j’attache une importance capitale, pour le premier trimestre de l’année 2022, à la collecte sécurisée des cotisations des membres du parti. Je vous enjoins de tout mettre en œuvre pour atteindre un taux de recouvrement d’au moins 50 % des cotisations, avec une organisation bien structurée couplée d’une communication qui encourage les militants à réaliser cet objectif.

Pour les autres programmes, je veux compter sur votre implication responsable ainsi que celle de tous les membres de votre comité pour les engager progressivement dans le respect des délais indiqués dans votre plan d’actions. Compte tenu de l’importance de tous ces programmes pour la bonne marche de notre parti, je me rendrai disponible pour un suivi mensuel d’avancement des différents programmes pilotés par le Comité de mobilisation et de développement des ressources. Je reste disponible pour accompagner la réalisation de vos activités et vous prie, Monsieur le Coordonnateur Général et Messieurs les membres du Comité, de recevoir l’expression de mes sentiments distingués.

Henri KONAN BEDIE

Président du PDCI-RDA

Ancien président de la République de Côte d’Ivoire