CAN 2021: L’ Algérie tenue en échec, la Côte d'Ivoire jubile

Championne en titre, l'Algérie a concédé ce mardi un match nul d’entrée de jeu face à une équipe très combative de Sierra Leone menée par le portier Mohamed Nbalie Kamara. Un résultat qui fait la joie des Eléphants de Côte d'Ivoire qui affrontent mercredi la Guinée Equatoriale dans le groupe E.

Le gardien de but sierra-léonais Mohamed Nbalie Kamara désigné homme du match Algérie - Sierra-Leone

Tenants du titre, les Algériens débutent difficilement la CAN 2021 au moment où tous les projecteurs sont braqués sur les joueurs de Djamel Belmadi, notamment lors de ce premier match du groupe E de Coupe d’Afrique des Nations de football.

Les Fennecs n’ont pas trouvé la solution face à la Sierra Leone, 108e nation au classement FIFA et ont buté sur Mohamed Kamara à plusieurs reprises. D’ailleurs, le portier sierra-léonais a été désigné Homme de ce beau match de football.

Le gardien de la Sierra Leone Mohamed Nbalie Kamara a réussi 7 arrêts contre les Algériens, le plus haut total sans concéder le moindre but lors d'un même match de la CAN depuis Ovono avec la Guinée Equatoriale contre la RD Congo en 2015.

L'Algérie affrontera ensuite la Guinée équatoriale, qualifiée sur le terrain pour la première fois après deux CAN en tant qu'organisateur. Le premier véritable test n'arrivera que lors du troisième match face à la Côte d'Ivoire.

Après avoir survolé les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations et ceux du Mondial 2022 (4 victoires et 2 nuls dans les deux cas), l'Algérie, emmenée par sa star Riyad Mahrez, reste sur une impressionnante série d'invincibilité de 34 matches toutes compétitions confondues, record africain en cours. Et, comme si cela ne suffisait pas, son équipe A' (sans les joueurs européens) vient de remporter la Coupe arabe au Qatar, menée par Youcef Belaïli et Yacine Brahimi, en feu durant le tournoi.