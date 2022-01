Santé : Création de l'Ordre national des infirmiers de Côte d'Ivoire

En Côte d'Ivoire, à l'issue du Conseil des ministres tenu le mercredi 12 janvier 2022, le gouvernement a annoncé la création de l’Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d’Ivoire (ONICI).

Côte d'Ivoire : L'ordre des infirmiers et infirmières voit enfin le jour

Le gouvernement ivoirien a entériné la création d'un Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. La décision a été rendue publique, ce mercredi, à l'issue du Conseil des ministres tenu à la présidence de la République au Plateau.

«Le gouvernement a adopté un projet de loi portant création de l’Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d’Ivoire en abrégé ONICI », a déclaré Touré Mamadou, porte-parole adjoint du gouvernement, le mercredi 12 janvier 2022.

Ce projet de loi vise à organiser la pratique de la fonction infirmière et à renforcer les mécanismes de contrôle du personnel infirmier en vue d’améliorer la sécurité sanitaire des populations, a expliqué le ministre Mamadou Touré. Il a également précisé que la création de ce nouvel ordre favorisera également la qualité des soins et la performance du système national de santé.

En outre, aux dires du porte-parole adjoint du gouvernement, ce projet met à la charge de l’ordre de veiller au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement, ainsi que l’observation par tous les membres des devoirs professionnels auxquels sont assujettis les infirmiers et les infirmières.

Il faut souligner que plusieurs associations d'infirmiers et infirmières avaient invité les autorités ivoiriennes à contribuer à la création de l’ordre professionnel des infirmiers qui aura, entre autres missions, de veiller à l’application des codes d’éthique et de déontologie dans les hôpitaux publics dont la qualité des services est de plus en plus décriée par les populations.