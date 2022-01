Venance Konan s'attaque à Tidjane Thiam, Jean Bonin le recadre !

Jean Bonin KOUADIO a répondu au journaliste Venance Konan, ex-patron de Frat Mat, qui s'est récemment attaqué à Tidjane Thiam.

Connaissez-vous Venance Konan ? C'est un journaliste ivoirien qui s'est souvent invité dans le débat politique en Côte d’Ivoire. Ancien chantre de l’ivoirité contre l'opposant Alassane Ouatara sous le régime du président Henri Konan Bédié, il a rapidement viré dans le camp de l'ancien ennemi devenu président de la République Côte d'Ivoire. Pour plaire au locataire du palais du Plateau, l’ex-éditorialiste de Fraternité Matin se charge parfois de dézinguer les adversaires politiques du chef de l’État Alassane Ouattara.

Sa dernière sortie concernait Tidjane Thiam, brillantissime dirigeant ivoirien, courtisé par les plus grandes entreprises du monde. Considéré comme l'un des favoris à la prochaine élection présidentielle ivoirienne de 2025, s’il venait à se lancer dans la bataille,Tidjane Thiam s’est malgré lui fait des ennemis. Venance Konan demandait ce que Tidjane Thiam avait apporté à la Côte d'Ivoire ? Eh bien ! Jean Bonin KOUADIO (un des bras droits de l'administrateur de Kering, plus grands groupes détenteur de plusieurs marques de produits de luxe, dont Gucci, Yves Saint Laurent ou encore Balenciaga) lui a répondu. Les titres et sous-titres sont de la rédaction.

Lettre ouverte à Venance Konan

Dans un article publié le 9 janvier dernier, dans le quotidien gouvernemental Fraternité Matin, qu’il utilise malheureusement comme son carnet intime, mon aîné Venance Konan KOUADIO pose la question suivante relativement à Tidjane Thiam et je cite “qu’est-ce que sa carrière professionnelle a apporté à la Côte d’Ivoire ?”. Une question pour le moins surprenante quand on connaît le brillantissime parcours professionnel en Côte d’Ivoire et à l’étranger du mis en cause. Ce parcours ne nécessite pas que je m’y appesantisse, car il est de notoriété publique.

Quand Jean Bonin évoque le passif pyromane de Venance Konan

Cher frère, n’est-ce pas toi qui, déjà, le 21 novembre dernier, lui consacrais un autre brûlot, sous forme d’un réquisitoire ? Après l’opposant Alassane Ouattara d’alors, Tidjane Thiam semble être ton nouveau souffre-douleur. À ta décharge, comme Albert Camus, disons que «la bêtise insiste toujours…».

Pour une certaine catégorie d’Ivoiriens, dont manifestement tu fais partie, un «apport» ne peut être que matériel. Un apport dans ta néo conception vénale ne peut pas être intellectuel, moral ou spirituel. Il est uniquement lié aux choses matérielles. Dès lors, l’immatérialité devient un élément marginal et secondaire, sans le moindre intérêt pour toi.

Je vais rester collé à ta conception matérialiste, pour t’éclairer sur la contribution sans souillure, déterminante et intemporelle de Tidjane Thiam au développement de notre pays. Aussi, me plait-il de te rappeler qu’en 1994, alors qu’il menait une brillante carrière professionnelle à l’international, il a fait le sacrifice de retourner dans son pays pour le servir et y occuper le poste de DG du BNETD puis de ministre du plan et de la programmation du développement.

Ne t’en déplaise, les fonctions qu’il a occupées, ainsi que les connaissances acquises à l’international lui ont permis de négocier avec succès la réalisation de bon nombre d’infrastructures et de superstructures dont les Ivoiriens s’enorgueillissent aujourd’hui. Il serait fastidieux de toutes les énumérer, tant elles sont nombreuses et impactent leur vie quotidienne.

Jean Bonin KOUADIO cite quelques mérites de Tidjane Thiam

Je citerais tout de même, pêle-mêle, le 3ème pont d’Abidjan (pont HKB), les centrales électriques CIPREL et Azito, la modernisation de l’aéroport FHB, la privatisation de l’exploitation de nombreuses entreprises publiques dont CI-Telcom ou la RAN. Par ailleurs, n’eût été le coup d’État de 1999, il aurait inauguré en 2002 le pont Riviera - Marcory, la gare routière interurbaine moderne d’Adjamé, le parc d’exposition d’Abidjan, le complexe parc à bétail abattoir d’Anyama et j’en passe. Son apport est tel qu’il est aisé de constater que tous ces grands chantiers qu’il a initiés sont restés en l’état depuis lors, sans aucun début de commencement perceptible.

Maintenant que nous avons ébauché quelques «apports» matériels et palpables de Tidjane Thiam, je voudrais évoquer une infime partie de ses apports immatériels, ô combien importants pour un grand nombre d’entre nous !

Tu le sais, Tidjane Thiam a été le 1er Ivoirien, en 1982, à intégrer la prestigieuse école Polytechnique en France. De ce fait, il a été une source intarissable de motivation pour de nombreux Ivoiriens de cette époque où l’excellence avait encore droit de cité. Cette admission à Polytechnique est encore aujourd’hui un élément de fierté pour notre pays et pour tous nos compatriotes qui veulent lui emboîter le pas. Ils sont nombreux à marcher dans les sillons qu’il a tracés.

Depuis Tidjane Thiam, ils sont en moyenne pas moins de cinq ivoiriens à intégrer chaque année polytechnique en France et à servir dans la plus grande discrétion, avec probité et efficacité leur pays. Au nombre de ceux que Tidjane a inspirés, et qui font eux aussi notre fierté, je pourrais citer notamment Sarrazin, le 2ème polytechnicien ivoirien, Amadou Bakayoko, le 3ème, actuel DG du groupe CIE - Sodeci. Je n’oublierais pas Sidi Cissé, actuel directeur de cabinet adjoint du 1er ministre, Coulibaly Kinapara, actuel DG du BNETD, Achi Brou, ancien de Goldman & Sachs, Miss Dago, haut cadre à la Société Générale en France... Comment ne pas citer le ministre Abdourahmane Cissé, actuel SG du gouvernement !

Jean Bonin KOUADIO à M. Konan : "Arrête de bruisser et sois un modèle"

L’expérience acquise à l’international lui a permis de former de nombreux cadres ivoiriens qui en ce moment occupent de hauts postes de responsabilité dans notre administration ou dans des institutions internationales renommées telles que le FMI, la BAD ou encore la Banque mondiale. Autant d’organismes où ces compatriotes œuvrent quotidiennement, directement ou indirectement, au développement de notre pays. Par pudeur, et surtout parce qu’ils n’aiment pas le stérile brouhaha je me garderais d’en citer quelque uns.

Cher aîné, ce dont la Côte d’Ivoire, notre pays à tous, a le plus besoin c’est d’un capital humain de qualité. Avec un tel capital, il ne fait aucun doute, que le Fraternité Matin ne se situerait pas dans les profondeurs abyssales de l’indigence financière. C’est factuel.

Cher frère, Tidjane Thiam aimait nous rappeler que ce sont les «tonneaux vides qui font le plus de bruit». Arrête de bruisser et, si tu crois en avoir les aptitudes, sois un modèle pour la nouvelle génération qui attend de toi mieux que de la condescendance. Sois un exemple qui inspire et qui n’a pas nécessairement besoin de garantir sa pitance quotidienne par une certaine propension à vilipender indûment nos icônes nationales !

Pour terminer, permets-moi de te poser une question. Une toute petite. Qu’as-tu apporté à la Côte d'Ivoire à part tes nègreries (l’expression est tienne), tes retournements de veste et les déficits cumulés à Fraternité Matin durant la décennie que tu y as passée ! J’espère avoir une prompte réponse.

Jean Bonin KOUADIO

Juriste

Ami et ex-collaborateur de Tidjane Thiam.