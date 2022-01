Gbagbo pleure Kodjo Richard : "C'était un homme de confiance"

L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a conduit une forte délégation de dignitaires du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) au domicile de feu Dr Kodjo Richard, son ex-compagnon de lutte, décédé subitement le 11 janvier 2022.

Décès de Richard Kodjo : Laurent Gbagbo rend hommage à "un homme de confiance"

Un véritable coup dur pour Laurent Gbagbo et l'ensemble des cadres et militants du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire. Dr Richard Kodjo, l'une des figures du parti et compagnon de longue date du conjoint de Nady Bamba, s'est éteint brusquement le mardi 11 janvier dernier. Pour exprimer de vive voix sa compassion à la famille éplorée, l'ex-président ivoirien a conduit une importante délégation de cadreS de son parti, le jeudi 13 janvier 2022, au domicile de l'ancien ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Burkina Faso.

À l'occasion, le président du PPA-CI a rendu un émouvant hommage à "un homme de confiance" avec qui l'aventure a démarré en 1971. "Quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2000, il y avait des bruits qui couraient que notre pays serait attaqué avec une base arrière au Burkina Faso. Il me fallait donc un homme de confiance au Burkina Faso pour avoir les meilleures informations. J’ai donc demandé à Kodjo Richard de s’y rendre pendant deux ans puis rentrer après au gouvernement", a témoigné Laurent Gbagbo. Pour l'ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen à La Haye, rentré au bercail le 17 juin 2021, feu Richard Kodjo était "un homme courageux", qui ne se laissait aucunement intimider.

« J’ai connu Kodjo Richard en 1971. C’était un homme courageux et qui n’aimait pas les ordres. Quand nous étions en prison, il refusait toujours les ordres militaires. Pendant que nous faisons les défilés, lui n’en faisait pas. Qu’on l’intimide ou pas, il faisait ce qu’il voulait (…)", relate Laurent Gbagbo.

Le "Woody" de Mama a également ajouté qu'en dépit de sa maladie, feu Richard Kodjo a répondu présent à toutes les activités politiques de la tendance du Front populaire ivoirien muée en PPA-CI, le 16 octobre 2021. Laurent Gbagbo était accompagné, dans le cadre de cette visite de compassion, de sa compagne, Nady Bamba, des membres au grand complet de la haute direction du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire.