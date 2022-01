Arafat DJ aurait eu 36 ans…Tina Glamour règle ses comptes

Houon Ange Didier, plus connu sous le nom Arafat DJ, ex-star du couper décaler, aurait soufflé sa 36e bougie ce mercredi 26 janvier 2022. Hélas ! Le chef de la Yorogang a été fauché par la mort le 31 août 2019 dans un accident de la circulation.

Tina Glamour pleure son fils Arafat DJ

Fils de dame Logbo Valentine, alias Tina Glamour et de feu Houon Pierre, Houon Ange Didier ou encore Arafat DJ, était considéré comme le king du couper décaler, la musique créée par le défunt Doukouré Hamidou dit Douk Saga.

Inspiré et au sommet de son art, le père de Rafna quitte brutalement les siens dans un accident de la circulation impliquant sa moto. Le drame a eu lieu dans la commune de Cocody, dans le quartier chic d'Angré le 31 août 2019. Le décès d' Arafat DJ a plongé la Côte d'Ivoire, et même l'Afrique dans la tristesse et la désolation.

Les Ivoiriens, à leur tête les autorités du pays, ont rendu un vibrant hommage au défunt roi du couper décaler lors d'une cérémonie au stade Félix Houphouët-Boigny en présence de plusieurs stars du showbiz. Fally Ipupa, Koffi Olomidé, Roga Roga et Sidiki Diabaté ont effectué le déplacement à Abidjan pour saluer la mémoire du compagnon de Carmen Sama.

Deux ans après la mort du Yorobo, la douleur est toujours intense dans le coeur de sa mère Tina Glamour. A l'occasion de la célébration du 36e anniversaire de son fils, Logbo Valentine, également mère de Bébé Carla, a une pensée pour le Daishikan et profite pour envoyer un messager à ses détracteurs.

"Je détiens ton extrait, car je t'ai déclaré à la mairie de Cocody où je t'ai donné la vie à la maternité. Tu es né à Cocody. Continuez à m'insulter, moi et mon fils on vous regarde", a posté Lady Glamour sur sa page Facebook.

Carmen Sama a également souhaité un joyeux anniversaire au père de sa fille. "Bien que tu ne sois plus avec moi dans ce bas monde, tu es toujours dans mon coeur, je suis reconnaissante pour tout ce que tu étais pour moi, merci de m'avoir laissé une partie de toi. On t'adore", a écrit la jeune dame sur son compte Instagram.