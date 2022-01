Remaniement ministériel: Ouattara a décidé, les ministres qui s’en vont

Avant le remaniement ministériel annoncé fin 2021 mais qui tarde depuis à se faire, le président de la République, Alassane Ouattara, vient d’accorder un temps de répit aux membres du gouvernement.

Remaniement : Pourquoi Ouattara a donné un sursis aux ministres

Le prochain Conseil des Ministres de Côte d’Ivoire, se tiendra le mercredi 23 février 2022, a-t-on appris au terme du Conseil des Ministres, qui s’est tenu le mercredi 26 janvier 2022 à Abidjan, en présence du chef de l’Etat, Alassane Ouattara. Lors de ce dernier Conseil du mois de janvier, le président Ouattara a fait une adresse importante sur la gestion des entreprises publiques qui ont récemment connu un audit. Même s’il se dit satisfait de la gestion des entreprises publiques, pour la majorité d’entre elles, Alassane Ouattara a néanmoins dénoncé des dysfonctionnements constatés, pour certaines.

« Les actions entamées en 2021, notamment les derniers audits réalisés dans certaines entreprises du portefeuille de l’État, ont révélé des irrégularités importantes auxquelles il convient de remédier. On peut citer, notamment, les irrégularités liées aux passations de marché, le coût élevé et l’inopportunité du recours à certains emprunts, les comptes bancaires ne figurant pas dans la comptabilité des entreprises, les insuffisances au niveau du contrôle interne, les dépenses injustifiées, le montant élevé des dons, commissions et honoraires, et plus généralement la non maîtrise des charges », a dénoncé le chef de l’Etat.

Pour lui, la gravité de ces dysfonctionnements exige, au-delà des mesures coercitives déjà prises à l’encontre des dirigeants sociaux concernés, la mise en place d’un cadre renforcé de suivi et de contrôle de la gestion des entreprises publiques. Le président Ouattara a d’ailleurs instruit le Premier Ministre Patrick Achi, afin de prendre des mesures correctives pour garantir un meilleur suivi du bilan de gouvernance des entreprises publiques et de veiller à la mise en place d’un cadre renforcé de contrôle de la gestion de ces entreprises ainsi que de l’application des recommandations issues des audits.

Fait majeur, au titre des recommandations, c’est la prise, désormais, de sanctions, en cas d’irrégularités dans la gestion des entreprises publiques, tant pour les Directeurs Généraux, les membres du Conseil d’Administration, que pour les Ministres de tutelles. C’est justement cette dernière mesure qui pourrait être à la base du départ de plusieurs ministres du gouvernement actuel lors du prochain remaniement ministériel. Car, indiquent des sources bien introduites, les instructions du président Ouattara au Premier ministre, vont au delà d’un simple suivi.

Outre les sociétés d'Etat, de bien discrets audits ont également eu lieu dans certains ministères dont les résultats éclaboussent leurs tenants, comme le rapportait récemment Afrique-sur7 dans une de ses publications. Le temps de répit accordé aux membres actuels du gouvernement, avant le prochain Conseil des Ministres, le 23 février, devrait permettre à Patrick Achi de peaufiner sa liste des (nouveaux) ministres afin de la soumettre au président de la République dès la reprise.