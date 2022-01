Situation au Mali : Ce que Ouattara et Moussa Faki se sont dit

La situation socio-politique en Afrique de l'Ouest, était au menu d'un échange, mercredi 26 janvier 2022, entre Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, et le président ivoirien, Alassane Ouattara.

Situation en Afrique de l'Ouest : Moussa Faki (UA) s'imprègne de la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso

Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien s'est entretenu, mercredi 26 janvier dernier, avec le président de la commission de l'Union africaine. Au menu des échanges avec Moussa Faki Mahamat, la situation sociopolitique en Afrique de l'Ouest, marquée par la résurgence des coups d'État militaires, notamment au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. " Je suis en tournée en Afrique de l'Ouest qui, vous le savez, est marquée ces derniers mois par des changements anticonstitutionnels", a déclaré Moussa Faki à sa sortie d'audience.

Il a précisé que cette tournée l'a successivement conduit à Accra au Ghana pour une rencontre avec le Président de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernements de la CEDEAO, à Bamako (Mali) où il a discuté avec les autorités de la transition, à Dakar (Sénégal) pour échanger avec le Président Macky Sall, et aujourd’hui, en Côte d’Ivoire, pour s’entretenir avec le Président Alassane Ouattara sur cette situation, s’informer et prendre des conseils.

"Je me suis suffisamment informé de la situation dans la région. J'ai eu pas mal de conseils qui me seront très utiles dans la préparation et les discussions que nous aurons sur la situation de la paix et la sécurité non seulement en Afrique de l'Ouest, mais sur l'ensemble du continent", a déclaré l'ancien Premier ministre tchadien. " Nous sommes dans la phase de préparation de notre prochain sommet ordinaire à la fin de la semaine prochaine et il est tout à fait normal que le président de la Commission que je suis, puisse venir dans la région, échanger et être au plus près de la réalité sur le terrain et préparer le sommet qui sera certainement consacré en grande partie aux questions de paix, de stabilité dans notre continent", a-t-il indiqué.

Cette tournée africaine de la commission de l'Union africaine intervient alors que la CEDEAO a pris de lourdes sanctions économiques et diplomatiques à l'encontre du Mali et de la junte militaire au pouvoir. Alassane Ouattara et ses homologues ouest-africains reprochent aux dirigeants maliens leur opposition à un retour à l'ordre constitutionnel dans un bref delai.