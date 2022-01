Rentrée solennelle du CESEC : Le message d' Alassane Ouattara

Alassane Ouattara a pris part à la rentrée solennelle du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) le jeudi 27 janvier 2022. À cette occasion, le chef de l'État a demandé aux membres de cette institution de "jouer pleinement leur rôle".

Alassane Ouattara : "La mise en place d'institutions fortes est essentielle"

Jeudi 27 janvier 2022, Alassane Ouattara a participé à la rentrée solennelle du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC). Le président de la République a profité de l'occasion pour faire des recommandations à Aka Aouélé Eugène et à ses collaborateurs. "J’encourage donc les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel à jouer pleinement leur rôle de conseil auprès du gouvernement, pour l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens", a déclaré Alassane Ouattara.

Par ailleurs, le chef de l'État ivoirien s'est dit "très heureux d’avoir assisté à la rentrée solennelle de la 13e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel". Pour Alassane Ouattara, "la mise en place d’institutions fortes est essentielle pour le renforcement de la démocratie et la bonne gouvernance".

Il faut noter que début avril 2019, Aka Aouélé Eugène, précédemment ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a été nommé à la tête du Conseil économique, social, environnemental et culturel à la mort de son ancien président Charles Koffi Diby, le 7 décembre 2019. Mardi 4 janvier 2022, Alassane Ouattara a renouvelé sa confiance à Aka Aouélé en le reconduisant à la tête de l'institution.

Selon l'article 163 du 8 novembre 2016, le CESEC se prononce sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret qui lui sont soumis ; les propositions de loi qui lui sont soumises ; les projets de loi de programme à caractère économique, social, environnemental et culturel et tout problème à caractère économique, social, environnemental et culturel. Il peut être saisi par le président de la République ; le président de l’Assemblée nationale ; le président du Sénat et lui-même le CESEC.