Côte d'Ivoire : Excédée par les injures, Emma Lohoues veut se marier

Emma Lohoues calme le jeu après que Coco Emilia et des supporters camerounais ont hué les Ivoiriens mercredi après l’élimination des Éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN 2021.

Emma Lohoues et Lolo Beauté au secours de Coco Emilia humiliée sur la toile

Dans une vidéo postée par Biscuit de Mer, juste après la défaite de la Côte d’Ivoire face aux Pharaons d’Egypte, Coco Emilia écrivait: “Allez, dans l’avion!!!. Vous allez manger attiéké ce soir, attiéké avec l’huile rouge”, ajoute Coco Emilia. Avant de revenir sur les réelles motivations d’une sortie sordide.

“On dit de jouer ballon, mon ami. Dans ballon ya pas palabre. Pourquoi tu as insulté ma maman, pourquoi tu as insulté mon papa (le président Paul Biya). Et pourquoi tu as insulté ma CAN. Bimmmm, c’est la partie que moi j’adore là qui est arrivée maintenant”, avait-elle clamé.

Il faut dire qu’une petite rivalité qu’on peut qualifier d’amicale existe entre les deux pays depuis toujours. Mais après l’accusation de tricherie des Ivoiriens, les Camerounais ont vu rouge. Même leurs influenceurs respectifs s’y sont mis.

En effet, le post de Coco Emilia, a encore envenimé la situation et entraîné la réaction de l’humoriste Yvidéro qui s’est carrément moquée de l’échec du mariage de Coco Emilia : « On vous laisse avec Vos faux faux milliardaires là. Milliardaire, vous prenez matin, vous déposez à midi, Ah ». Une référence directe au mari de la star camerounaise supposé être un milliardaire.

Indexée par ce post qui a totalisé plus de 31 mille like et 20 mille commentaires en un laps de temps, la réponse de Biscuit de mer ne s’est pas fait attendre. « Faut embrouiller les gens. On dit à la maison. Donc rentrez à la maison. C’est pas ton bavardage embrouillé là qui va changer le cours des choses. Bon vol », a répliqué Coco Emilia.

Pendant ce temps, la danseuse ivoirienne Poupette la star a également fait un post sur son Instagram pour se consoler de la défaite des Ivoiriens. « Éliminé au tir au but, c’est mieux que tricher pour se qualifier. Ce n’est pas un débat", a-t-elle écrit. Cette publication provocatrice n’a pas été du goût de la Camerounaise Coco Emilia qui n’a pas l’habitude d’ailleurs de faire dans la dentelle.

"Ya pas palabre. Vous faites comme si ya palabre"

Dans un post via sa story instagram, la femme qui s’est récemment mariée avec le milliardaire Mvemba, a envoyé une cinglante réplique à la danseuse. « Pardon, dites à la chauffeuse de salle là qu’elle n’est pas encore star et que je n’en fabrique plus. Quand elle le saura un jour, peut-être je prendrai la peine de lui répondre. A la maison, on a dit», a-t-elle écrit.

D’autres internautes plus raisonnables ont appelé les « belligérants» à calmer les tensions, à l’instar de l’actrice ivoirienne Emma Lohoues.

“Mes frères, mes sœurs camerounais, Ya pas palabre. Vous faites comme si ya palabre. Je vous vois clasher ici, clasher la-bas, c’est pas bon. On ne doit pas se clasher. C’est la famille. Même avec les tricheries, tout ça, c’est pas grave, c’est la famille, c’est normal. C’est chez vous qu'on joue, même si vous trichez un peu. C'est légitime hein. Nous-mêmes là, peut-être qu’on va faire ça aussi (en référence à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire)”, a indiqué Emma Lolo, tout en apportant son soutien à la sélection nationale camerounaise.

Et de faire cette énorme promesse: “Si vous gagnez, je me marierai avec un dragueur camerounais. Mais ça dépend de vous. Ma situation matrimoniale, mon bonheur, ça dépend de vous mes frères camerounais. Donc jouez bien pour que je puisse me marier. Parce que si vous ne gagnez pas, je ne le pourrais pas et vous allez recommencer encore à bavarder sur moi”, a annoncé Emma Lohoues.

“Donc arrêtons les palabres, les injures… Ce n’est pas de ça qu’il s’agit. Nous, on va rentrer à la maison mais on n’a pas démérité. Vous le savez. On a joué, on a vraiment mouillé le maillot. Je suis fier de mes Eléphants ivoiriens”, a conclu Emma Lohoues, très proche de Coco Emilia présentée comme ayant été à l’origine de ces insultes contre les Eléphants de Côte d'Ivoire et leurs supporters.

Pour sa part, l'influenceuse ivoirienne Lolo Beauté, basée en France, a copieusement lavé dans une vidéo, sa compatriote Lesly 5Etoil.