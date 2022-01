CAN : Cameroun vs Gambie 2-0: Les Lions indomptables en demi-finale

Les Lions indomptables du Cameroun, sortis de leur tanière de Yaoundé, ce samedi 29 janvier, pour affronter la surprenante équipe de Gambie en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), à Douala, se sont propulsés en demi-finale.

CAN 2021: Karl Toko Ekambi offre un doublé au Cameroun pour la demi-finale

La sélection du pays hôte, s'en est remise au Lyonnais Karl Toko Ekambi, auteur d'un doublé, pour se hisser dans le dernier carré. Sans véritablement forcer, les Lions indomptables ont disposé de l’équipe nationale de Gambie, ce samedi en quarts de finale de la CAN 2021 (2-0).

Les deux buts ont été inscrits par l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, Karl Toko Ekambi, qui a marqué ses 4e et 5e buts dans la compétition. En demi-finale, le Cameroun affrontera un adversaire de calibre bien supérieur : le vainqueur du quart de finale entre l’Égypte et le Maroc.

Vincent Aboubakar et ses coéquipiers affronteront soit le Maroc, soit l'Égypte dans un tournoi promis grandiose. Mais depuis le début de la compétition, la CAN enchaîne drame, crises et polémiques.

Victime d’une campagne de dénigrement orchestrée par plusieurs journalistes européens et africains, le Cameroun quintuple champion d’Afrique, est devenu « l’ennemi juré » de plusieurs admirateurs du ballon rond en Afrique.

Le stade d’Olembé d’abord, qui porte aussi le nom de Paul Biya, le président du pays depuis près de quatre décennies, semble maudit.

Des retards dans sa construction avaient contribué à la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de délocaliser l’édition 2019 du Cameroun en Egypte. Puis, le 24 janvier, lors des huitièmes de finale entre les Lions indomptables et les Comores (2-1), « la grande fête du foot africain », selon l’expression utilisée par les officiels, tourne à la tragédie.

Ce soir-là, huit personnes, dont un enfant et deux femmes, sont tuées sur le bitume de l’arène, piétinées dans une bousculade près de la porte Sud.