Mali : L'armée mène une "opération de grande envergure" à Tandio

Les Forces armées du Mali ont entamé une "opération de grande envergure" à Tandio, un village de la région de Sikasso. De sources sécuritaires, cette action entre dans le cadre d'une mission de reconnaissance offensive dans la zone de défense numéro 8, menée par les éléments du GTIA 2 de l'opération Kèlètigui.

Mali : L'armée lance une opération à Tandio

Dans le cadre de leur mission de reconnaissance offensive dans la zone de défense numéro 8, les éléments du GTIA de l'Opération Kèlètigui mènent, depuis le mercredi 26 janvier 2022, une opération de grande envergure sur la colline de Tandio (Koutiala), annonce les Forces armées du Mali dans un tweet.

Selon les Forces armées maliennes (FAMA), "l'objectif de cette opération est de dénicher les terroristes et détruire leurs bases logistiques. Il faut dire que les autorités du Mali, à leur tête Assimi Goïta, ont décidé depuis moment de lancer l'offensive contre les terroristes. Ainsi, a-t-on appris dans un communiqué que le 10 janvier 2022, des frappes aériennes des Forces armées maliennes dans le secteur de Songo a occasionné la neutralisation de six terroristes.

Deux jours plus tard, les FAMA ont mené des offensives contre les groupes armées terroristes par des frappes aériennes dans les zones de Sama. "Le 14 janvier 2022 également, lors d'une patrouille de reconnaissance offensive de l'opération KELETIGUI dans la zone Sud, précisément dans la localité de Tiéré frontalière du Burkina Faso, 1 pick-up immatriculé AG 6285 MD et 04 motos ont été récupérées lors de la fuite des GAT, 4 GAT ont été neutralisés et 3 suspects ont été interpellés et mis à la disposition de la prévôté", ajoute le communiqué.

Hadi Modibo Bah, l'un des chefs de base des terroristes, activement recherché par les services de sécurités maliens et impliqué dans plusieurs exactions contre les populations de Tarabakoro, Guiré et Bougoudjiré a été neutralisé.